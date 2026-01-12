kocsis mátéeurópai parlamentmanfred weber

Kocsis Máté: A Tisza a brüsszeli háborús gépezet része + videó

Az Európai Parlamentben minden, a háború finanszírozásával, a háborús készülődéssel és a migrációval kapcsolatos döntést megszavaztak azok a politikai erők, amelyekhez a Tisza Párt is tartozik – mondta Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 17:35
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kezet fog Ursula von der Leyennel, az európai Bizottság elnökével. A háttérben Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője figyel Brüsszelben Forrás: AFP
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy a Tisza Párt képviselői az Európai Parlamentben az elmúlt időszakban minden jelentős, a háború finanszírozásával és az európai háborús készülődéssel kapcsolatos döntést megszavaztak, beleértve a migrációval összefüggő határozatokat is.

Mohács, 2025. december 13. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a mohácsi Városi Sportcsarnokban 2025. december 13-án. MTI/Illyés Tibor
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

A politikus szerint a Tisza Párt annak az Európai Néppártnak és frakciónak a tagja, amely Manfred Weber vezetésével „háborús pszichózisba” taszítja az európai közvéleményt és médiát. Kocsis Máté úgy fogalmazott: 

ha a Tisza valóban nem értene egyet a néppárt politikájával az illegális bevándorlás, a háború vagy a genderkérdések kapcsán, akkor már kilépett volna a pártcsaládból.

Ezzel szemben – tette hozzá  

– nemhogy nem szakítottak ezzel az irányvonallal, hanem a korábbinál is szorosabb együttműködés alakult ki közöttük, 

ami  világosan jelzi a politikai felelősséget és az álláspontok közötti összhangot.

Mint arról lapunk is írt, az Európai Unió és benne Magyarország életét súlyosan érintő kérdésekben a Tisza Párt európai parlamenti képviselői rendre a hazai érdek ellen szavaztak, de az is előfordult, hogy távol maradtak a voksolástól, amivel lényegében a brüsszeliekre bízták az ügyek eldöntését.

Olyan témák voltak ezek, mint a migráció, Ukrajna és a háború támogatása, a rezsicsökkentés eltörlése vagy a gazdák ingyenes vízhasználatának megvonása.

 Beszédes, hogy Magyar Péter a legfontosabb kérdések szavazásán rendre nem is volt jelen.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kezet fog Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. A háttérben Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője figyel Brüsszelben (Forrás: AFP)


Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

