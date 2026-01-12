Kocsis Máté: A Tisza a brüsszeli háborús gépezet része + videó

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy a Tisza Párt képviselői az Európai Parlamentben az elmúlt időszakban minden jelentős, a háború finanszírozásával és az európai háborús készülődéssel kapcsolatos döntést megszavaztak, beleértve a migrációval összefüggő határozatokat is.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

A politikus szerint a Tisza Párt annak az Európai Néppártnak és frakciónak a tagja, amely Manfred Weber vezetésével „háborús pszichózisba” taszítja az európai közvéleményt és médiát. Kocsis Máté úgy fogalmazott:

ha a Tisza valóban nem értene egyet a néppárt politikájával az illegális bevándorlás, a háború vagy a genderkérdések kapcsán, akkor már kilépett volna a pártcsaládból.

Ezzel szemben – tette hozzá

– nemhogy nem szakítottak ezzel az irányvonallal, hanem a korábbinál is szorosabb együttműködés alakult ki közöttük,

ami világosan jelzi a politikai felelősséget és az álláspontok közötti összhangot.

Mint arról lapunk is írt, az Európai Unió és benne Magyarország életét súlyosan érintő kérdésekben a Tisza Párt európai parlamenti képviselői rendre a hazai érdek ellen szavaztak, de az is előfordult, hogy távol maradtak a voksolástól, amivel lényegében a brüsszeliekre bízták az ügyek eldöntését.

Olyan témák voltak ezek, mint a migráció, Ukrajna és a háború támogatása, a rezsicsökkentés eltörlése vagy a gazdák ingyenes vízhasználatának megvonása.

Beszédes, hogy Magyar Péter a legfontosabb kérdések szavazásán rendre nem is volt jelen.