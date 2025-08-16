Magyar Péter megint hazudott, itt a bizonyíték!

Újfent kiderült, hazudott Magyar Péter, aki minden bizonyítékot és alapot nélkülözve azt állította pár napja, hogy egy zalai gazdának az állatait megmérgezték, miután a tiszások meglátogatták.

A felvétel illusztráció (Forrás: Pexels)

A Tisza elnökének kijelentése után a Magyar Nemzet megkereste a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy megtudjuk, érkezett-e a rendőrséghez feljelentés az említett ügyekben, illetve felmerült-e az idegenkezűség gyanúja. A hatóság most azt közölte,

az említett állatmérgezéssel összefüggésben 2025. augusztus 4-én érkezett bejelentés a rendőrségre, a Keszthelyi Rendőrkapitányság ugyanakkor a feljelentést bűncselekmény gyanújának hiányában elutasította.

Ismert, Magyar Péter azt állította, hogy a kormánypártok emberei fenyegetik és gyalázzák a vidékieket. A Tisza elnöke közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy

egy zalai gazdának a látogatásuk után megmérgezték az állatait;

egy tejtermelő gazdától a látogatásuk után nem veszik át a tejet;

egy gazdának „véletlenül” a látogatásuk után leégett 15 hektárja;

egy óvodai vezetőt eltávolítottak a pozíciójából;

egy gyermekvédelmi vezetőt minden eszközzel megpróbálnak ellehetetleníteni, miután elmondta az igazságot; és szinte minden választó verbális és írott fenyegetést kap a távozásuk után.

A politikus – nem meglepő módon – azt állította, mindez Orbán Viktor és a kormány műve. Ráadásul a Tisza elnöke nem először állít teljesen valótlant, nemrégiben azzal rukkolt elő, hogy szándékos gyújtogatás történhetett Ibrányban, ahol az országjárása során fordult meg.

A legveszélyesebb hazugsága az volt, amikor azt állította, hogy Budapesten landolt a bukott szír elnök repülőgépe.

De hazudott arról is, hogy politikai pályára lépne, valamint tagadta, hogy lehallgatta volna volt feleségét, Varga Juditot.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook/Magyar Péter)