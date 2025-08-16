holttestprofilhazahozatalpénzédesanyaadomány

Érdemes résen lenni, mielőtt utalunk

Angliában elhunyt fia temetésére gyűjt adományokat egy édesanya a közöségi médiában. Az első pillantásra tragikus esemény azonban kérdéseket vet fel, a nő profiljának behatóbb vizsgálata ugyanis kérdésessé teszi a történet valódiságát.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 10:59
Mindig érdemes résen lenni, ha valaki – bármilyen okból kifolyólag – a közösségi oldalakon kér anyagi segítséget. A legtöbben nehéz anyagi körülményeik miatt várják az adományokat lakhatásra, gyermekeik ruháztatására vagy éppen temetésre.

 Így történt ez egy édesanya bejegyzésében is, aki 

Angliában elhunyt fia hazahozatalára kért pénzt a Facebookon. 

A Haon beszámolója szerint pár napja egy anya szívszorító bejegyzést tett közzé, melyben arról ír, hogy fia váratlanul elhunyt Angliában. Mint írta, a családnak nincs elég pénze a holttest hazaszállítására, ezért kénytelenek adományokat gyűjteni. A portál szerint azonban a Facebook-profil több szempontból is hamisnak tűnik, így csalásról lehet szó. Mint írják, 

több jel is azt mutatja, hogy a megrendítő történet átverés lehet, 

ugyanis a profil vizsgálata során kiderült, hogy a legkorábbi bejegyzés 2025. február elején került fel, ami arra utal, hogy meglehetősen frissen kreált profilról van szó.

„A képek terén is gyanús jeleket fedezhetünk fel. A felhasználó csupán egyetlen fotót töltött fel magáról, amely ráadásul úgy néz ki, mintha egy képernyőről készült fénykép volna. 

Ez felveti a kérdést, hogy valóban az illető található-e a képen, vagy csak megnyitotta valaki más profilképét a számítógépén és lefotózta azt a mobiljával.

További két fotó található még a profilon: egy gyertya fényében látható keresztről készült kép, amely stock-fotónak tűnik, valamint egy ágyban fekvő fiatal férfi szelfi képe. Ez utóbbin állítólag a fia látható, de mivel nem közös fotó a profil tulajdonosával, nem bizonyítja a kapcsolatukat – olvasható a portál elemzésében. Hozzátették, 

kapcsolatba léptek a profil tulajdonosával és megpróbáltak feltenni neki pár kérdést, de az édesanya nem akart nyilatkozni. 

A portál leszögezi: ha valóban segíteni szeretnénk bajba jutott embereken, célszerű hivatalos szervezeteken keresztül adományozni, vagy legalább többféle forrásból ellenőrizni a segítséget kérő személy történetének valódiságát.  

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

