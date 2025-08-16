Érdemes résen lenni, mielőtt utalunk

Mindig érdemes résen lenni, ha valaki – bármilyen okból kifolyólag – a közösségi oldalakon kér anyagi segítséget. A legtöbben nehéz anyagi körülményeik miatt várják az adományokat lakhatásra, gyermekeik ruháztatására vagy éppen temetésre.

A felvétel illusztráció (Forrás: Pexels.com)

Így történt ez egy édesanya bejegyzésében is, aki

Angliában elhunyt fia hazahozatalára kért pénzt a Facebookon.

A Haon beszámolója szerint pár napja egy anya szívszorító bejegyzést tett közzé, melyben arról ír, hogy fia váratlanul elhunyt Angliában. Mint írta, a családnak nincs elég pénze a holttest hazaszállítására, ezért kénytelenek adományokat gyűjteni. A portál szerint azonban a Facebook-profil több szempontból is hamisnak tűnik, így csalásról lehet szó. Mint írják,

több jel is azt mutatja, hogy a megrendítő történet átverés lehet,

ugyanis a profil vizsgálata során kiderült, hogy a legkorábbi bejegyzés 2025. február elején került fel, ami arra utal, hogy meglehetősen frissen kreált profilról van szó.

„A képek terén is gyanús jeleket fedezhetünk fel. A felhasználó csupán egyetlen fotót töltött fel magáról, amely ráadásul úgy néz ki, mintha egy képernyőről készült fénykép volna.

Ez felveti a kérdést, hogy valóban az illető található-e a képen, vagy csak megnyitotta valaki más profilképét a számítógépén és lefotózta azt a mobiljával.

További két fotó található még a profilon: egy gyertya fényében látható keresztről készült kép, amely stock-fotónak tűnik, valamint egy ágyban fekvő fiatal férfi szelfi képe. Ez utóbbin állítólag a fia látható, de mivel nem közös fotó a profil tulajdonosával, nem bizonyítja a kapcsolatukat – olvasható a portál elemzésében. Hozzátették,

kapcsolatba léptek a profil tulajdonosával és megpróbáltak feltenni neki pár kérdést, de az édesanya nem akart nyilatkozni.

A portál leszögezi: ha valóban segíteni szeretnénk bajba jutott embereken, célszerű hivatalos szervezeteken keresztül adományozni, vagy legalább többféle forrásból ellenőrizni a segítséget kérő személy történetének valódiságát.

