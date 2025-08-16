Rendkívüli

Zelenszkij Washingtonba megy

világcsúcsRonnie O’Sullivanmaximumsznúker

Világcsúcs! Ronnie O’Sullivan: Még soha nem játszottam ilyen jól

A sznúker történetében még soha nem látott esemény történt a szaúd-arábiai Snooker Masters pénteki elődöntőjében. Ronnie O’Sullivan egy napon két 147-es maximális bréket lökött Chris Wakelin ellen és 6-3-as sikerrel bejutott a fináléba, ahol az ausztrál Neil Robertson lesz az ellenfele.

Novák Miklós
2025. 08. 16. 8:54
Ronnie O'Sullivan 17 hónapja nem nyert versenyt. Most itt a lehetőség Fotó: XINHUA/Wang Dongzhen
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ronnie O’Sullivan lett az első játékos a sznúker történetében, aki hivatalos mérkőzésen, egyazon napon két 147-es maximum bréket ért el. Ronnie először rögtön az első frémben, majd 3-3-as állásnál lökte végig ismét az asztalt, s végül 6-3-ra győzött Chris Wakelin ellen és a döntőbe jutás mellett a 147 000 fontos bónuszt is bezsebelte.

Ronnie O’Sullivan imádja a szaúd-arábiai snooker versenyeket. Chris Wakelin ellen egy meccsen két 147-et lökött
Ronnie O’Sullivan imádja a szaúd-arábiai sznúkerversenyeket. Chris Wakelin ellen egy meccsen két 147-et lökött Forrás: WST

S hogy miért világcsúcs Ronnie O’Sullivan bravúrja? Az előző idényben Jackson Page még a világbajnokság selejtezőjében egy meccsen szintén lökött két 147-es bréket, csak éppen két különböző napon. A sznúker történetében eddig összesen 222 maximum született, ebből öt ebben a szezonban.

Ronnie O’Sullivan hét éve nem lökött 147-es bréket

A hétszeres világbajnok Ronnie O’Sullivannak immár 17 hivatalos 147-es brékje van, természetesen ezzel is listavezető, az elsőt még 1997-ben csinálta. A leghíresebb és legnépszerűbb sznúkerjátékos viszont a 2018-as English Open óta nem lökött maximumot.

Ronnie O’Sullivan végig kiválóan játszott, volt még másik két százas brékje. Íme, így haladt a győztes szakaszokban.

  • 1. frém – 147
  • 2. frém – 142
  • 4. frém – 70
  • 7. frém – 147
  • 8. frém – 67 és 50
  • 9. frém – 134

„Csak akkor van esélyem, ha jól játszom”

Nem véletlen, hogy maga a Rakéta is lelkendezett a találkozó után.

Őrület, soha nem játszottam még így mérkőzésen. Az edzéseken most először érzem két éve, hogy jól megy a játék, de más dolog ezt átvinni az asztalra. Jól kell játszanod, jól kell lökni, és fejben is rendben kell lenned. Ezt a fókuszt éreztem tegnap este Kyren Wilson ellen, és igyekeztem most is így hozzáállni

– mondta Ronnie O’Sullivan, aki 17 hónapja nem nyert tornát.

A szombati döntőben az ausztrál Neil Robertson lesz az ellenfele, Ronnie nem csak róla beszélt:

– Neil ellen kemény lesz, fantasztikus játékos, sok jó meccsünk volt az évek során. Az én koromban lefelé tart a pályám, és rengeteg nagyszerű játékos van. Már nem tudok úgy nyerni, mint régen, Kyren Wilson, Judd Trump és Csao Hszin-tong (angol átírásban: Zhao Xintong) a favoritok. De ha jól játszom, van esélyem.

A szaúdi Snooker Masters döntéjében Neil Robertson lesz Ronnie O’Sullivan ellenfele
A szaúdi Snooker Masters döntéjében Neil Robertson lesz Ronnie O’Sullivan ellenfele

Szaúd-Arábia gáláns házigazda

Chris Wakelin sem volt szomorú, hiszen így is pályafutása legnagyobb nyereményét, 100 000 fontot tehetett zsebre. S persze méltatta Ronnie O’Sullivant: – Már az első lökéstől kezdve dominált, Ronnie elképesztő volt. Három rossz lökésem volt csupán, és máris 2-0-ra vezetett. De összességében nagyszerű hetem volt.

A döntő szombaton helyi idő szerint 13 órakor kezdődik, 10 megnyert frém kell a győzelemhez. A győztes 500 000 fonttal gazdagodik, de a vesztes is 200 000 fonttal távozik. Ronnie O’Sullivan nem véletlenül szereti Szaúd-Arábiát, nemrég a feleségével együtt az arab országba is költözött.

Az első 147 Ronnie O’Sullivantől:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBrüsszel

Brüsszel hatásköröket von el

Bánó Attila avatarja

Háborús viszonyok között nehéz a kisebbségek számára jogegyenlőséget kiharcolni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.