Világcsúcs! Ronnie O’Sullivan: Még soha nem játszottam ilyen jól

Ronnie O’Sullivan lett az első játékos a sznúker történetében, aki hivatalos mérkőzésen, egyazon napon két 147-es maximum bréket ért el. Ronnie először rögtön az első frémben, majd 3-3-as állásnál lökte végig ismét az asztalt, s végül 6-3-ra győzött Chris Wakelin ellen és a döntőbe jutás mellett a 147 000 fontos bónuszt is bezsebelte.

Ronnie O’Sullivan imádja a szaúd-arábiai sznúkerversenyeket. Chris Wakelin ellen egy meccsen két 147-et lökött Forrás: WST

S hogy miért világcsúcs Ronnie O’Sullivan bravúrja? Az előző idényben Jackson Page még a világbajnokság selejtezőjében egy meccsen szintén lökött két 147-es bréket, csak éppen két különböző napon. A sznúker történetében eddig összesen 222 maximum született, ebből öt ebben a szezonban.

Ronnie O’Sullivan hét éve nem lökött 147-es bréket

A hétszeres világbajnok Ronnie O’Sullivannak immár 17 hivatalos 147-es brékje van, természetesen ezzel is listavezető, az elsőt még 1997-ben csinálta. A leghíresebb és legnépszerűbb sznúkerjátékos viszont a 2018-as English Open óta nem lökött maximumot.

Ronnie O’Sullivan végig kiválóan játszott, volt még másik két százas brékje. Íme, így haladt a győztes szakaszokban.

1. frém – 147

2. frém – 142

4. frém – 70

7. frém – 147

8. frém – 67 és 50

9. frém – 134

„Csak akkor van esélyem, ha jól játszom”

Nem véletlen, hogy maga a Rakéta is lelkendezett a találkozó után.

Őrület, soha nem játszottam még így mérkőzésen. Az edzéseken most először érzem két éve, hogy jól megy a játék, de más dolog ezt átvinni az asztalra. Jól kell játszanod, jól kell lökni, és fejben is rendben kell lenned. Ezt a fókuszt éreztem tegnap este Kyren Wilson ellen, és igyekeztem most is így hozzáállni

– mondta Ronnie O’Sullivan, aki 17 hónapja nem nyert tornát.

A szombati döntőben az ausztrál Neil Robertson lesz az ellenfele, Ronnie nem csak róla beszélt:

– Neil ellen kemény lesz, fantasztikus játékos, sok jó meccsünk volt az évek során. Az én koromban lefelé tart a pályám, és rengeteg nagyszerű játékos van. Már nem tudok úgy nyerni, mint régen, Kyren Wilson, Judd Trump és Csao Hszin-tong (angol átírásban: Zhao Xintong) a favoritok. De ha jól játszom, van esélyem.