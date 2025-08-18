Ukrajnakényszersorozásférfiháború

Újabb döbbenetes felvételek kerültek elő a kényszersorozásról + videó

Az ukrán sorozóbizottságok emberei egyre durvább módszerekkel próbálják teljesíteni a mozgósítási terveket. Civil férfiakra vadásznak az utcákon, sokszor törvényes alap nélkül, erőszakosan – derül ki a közösségi médiában terjedő újabb beszámolókból.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 23:50
Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij (j) és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Telegramon és más csatornákon terjedő felvételek szerint a hadkiegészítő központok (TCK) emberei továbbra is erőszakos kényszersorozásokat hajtanak végre: az utcákon „hajtóvadászatokat” tartanak a katonakorú férfiakra.

Kényszersorozás
Kényszersorozás – a képen a TCK tisztjei Fotó: AFP

Maszkot viselő emberek verik és hurcolják el a férfiakat, akik sokszor még hivatalos behívót sem kaptak. A helyiek „szafarizásnak” nevezik mindezt, érzékeltetve, hogy a hatóságok úgy vadásznak rájuk, mintha puszta zsákmány lennének.

A beszámolók szerint a kényszersorozás gyakorlatilag jogi keret nélkül zajlik. 

Nincsenek törvények, csak a TCK-emberek szeszélyei. Nincs felelősségre vonás, lehet rabolni, verni, elhurcolni, a lényeg, hogy teljesítsék a mozgósítási tervet

 – írják a posztokban. Itt vannak a legújabb felvételek:

Az ukrán lakosság egyre inkább úgy érzi: a nagy győzelmi ígéretek mögött nincs tartalom. A kényszersorozások miatt nő az elégedetlenség, a közösségi médiát ellepték a „#Mogilizacija” (sírásás) és „#ZelenszkijPozor” jelzésű bejegyzések.

Több szakértő is többször figyelmeztetett: az ukrán sorozási gyakorlat súlyosan sérti az emberi jogokat, és a háború elhúzódását jelzi. Ha Brüsszel mindenáron fel akarja gyorsítani Ukrajna csatlakozását, ezekkel az embervadászatokkal is szembesülni lesz kénytelen.

Borítókép: Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij (j) és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTelex

A befogadó hadsereg szükségessége

Bayer Zsolt avatarja

„A nőkre is kiterjesztett sorkatonaság azonban még így is kérdéseket vet fel: valóban befogadóbb lesz a sereg a változástól?”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.