A Telegramon és más csatornákon terjedő felvételek szerint a hadkiegészítő központok (TCK) emberei továbbra is erőszakos kényszersorozásokat hajtanak végre: az utcákon „hajtóvadászatokat” tartanak a katonakorú férfiakra.

Kényszersorozás – a képen a TCK tisztjei Fotó: AFP

Maszkot viselő emberek verik és hurcolják el a férfiakat, akik sokszor még hivatalos behívót sem kaptak. A helyiek „szafarizásnak” nevezik mindezt, érzékeltetve, hogy a hatóságok úgy vadásznak rájuk, mintha puszta zsákmány lennének.

A beszámolók szerint a kényszersorozás gyakorlatilag jogi keret nélkül zajlik.

Nincsenek törvények, csak a TCK-emberek szeszélyei. Nincs felelősségre vonás, lehet rabolni, verni, elhurcolni, a lényeg, hogy teljesítsék a mozgósítási tervet

– írják a posztokban. Itt vannak a legújabb felvételek:

Az ukrán lakosság egyre inkább úgy érzi: a nagy győzelmi ígéretek mögött nincs tartalom. A kényszersorozások miatt nő az elégedetlenség, a közösségi médiát ellepték a „#Mogilizacija” (sírásás) és „#ZelenszkijPozor” jelzésű bejegyzések.

Több szakértő is többször figyelmeztetett: az ukrán sorozási gyakorlat súlyosan sérti az emberi jogokat, és a háború elhúzódását jelzi. Ha Brüsszel mindenáron fel akarja gyorsítani Ukrajna csatlakozását, ezekkel az embervadászatokkal is szembesülni lesz kénytelen.

