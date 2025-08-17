UkrajnakényszersorozásTCK

Kényszersorozás: fojtogattak egy férfit az emberrablók + videó

Ukrajnában továbbra brutális a kényszersorozás. Zelenszkij emberei továbbra sem riadnak vissza az erőszaktól.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 21:05
Torborzótisztek Harkovban - illusztráció Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
Újabb videó került fel az internetre ami megmutatja hogyan is zajlanak a sorozások valójában Ukrajnában. A felvételek tanúsága szerint a kényszersorozók a földre vittek egy férfit, majd fojtogatták – írja az Origo

A kényszersorozók munka közben
A kényszersorozók munka közben 
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

Az eset tragikus képet fest az ukrán mindennapokról, ahol az emberrablók válogatás nélkül hurcolják el az embereket. 

A férfi megpróbált elszaladni a TCK (ukrán toborzóirodák) munkatársai elől, azonban azok utolérték és a földre vitték.

Az esetet ráadásul egy gyerek és a bolt vásárlói is végignézték. A férfi ugyan többször igyekezett felállni és elmenekülni, azonban csak még keményebb ütéseket kapott a kényszersorozóktól. A harctéri helyzet megoldása érdekében Volodimir Zelenszkij elnök és az ukrán vezetés szabad kezet adott a TCK munkatársainak.

Borítókép: Ukrán toborzók (Fotó: AFP)

