Egész Amerikát megrázta ez a döbbenetes hétfői sportbotrány

Sokan vannak olyanok, akik csak legyintenek akkor, amikor egy-egy sportcsapat zárt kapuk mögött készül a következő mérkőzésekre. Ma már az sem ritka, hogy egyes csapatok biztonsági őröket vagy drónvadászokat alkalmaznak, hiszen nem szeretnék azt, hogy az ellenfelek kifigyeljék szándékaikat. A modern sport világában ez a fajta lopás egyáltalán nem egyedi, s ahogy látni fogjuk, egyre gyakoribb is. Ez történt most a Michigan Wolverines egyetemi amerikaifutball-csapatánál is.

Szerencsétlen szurkolók: a Michigan Wolverines drukkerei nem hiszik el, hogy mindez megtörténhetett

Fotó: NIC ANTAYA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Michigan Wolverines: mit csináltál, te ember?

Amerikában az egyetemi sport legalább annyira fontos és nézett, mint a nagy ligák eseményei. Ezt mi, magyarok nehezen tudjuk elképzelni, hiszen ehhez képest idehaza az egyetemi sportélet gyerekcipőben jár. Az USA egyik fontos sportszervezete az NCCA, amely az amerikai egyetemi sport legfőbb felügyelő szerve. Ők most, hosszas vizsgálat után robbantották ki minden idők egyik legnagyobb tengerentúli sportbalhéját.

Arról van szó, hogy a Michigan Wolverines amerikaifutball-csapatának egyes tagjai illegális módszerekkel szerezték meg, pontosabban lopták el a rivális együtteseknél alkalmazott kézjelek jelentéseit vagy éppen a testtel történt speciális kommunikációban használt kódokat. A botrány főszereplője Connor Stalions volt, aki álnéven vásárolt jegyeket az ellenfelek meccseire, s ott igazi kódfejtőként dolgozott a lelátón. Amikor ez kiderült, az NCCA nyolc évre (!) eltiltotta mindennemű sporttevékenységtől. Ebben az időszakban semmilyen, az amerikai egyetemi sporttal kapcsolatos ügyekben nem vehet részt, nem dolgozhat.

Nála is rosszabbul járt a Michigan ikonikus edzője, Jim Harbaugh, aki tíz éven át nem vehet részt az amerikai egyetemi sportéletben. Mindez azért is döbbenetes, mert az Egyesült Államokban Jim Harbaugh az egyik legnagyobb tiszteletben álló edző volt. Eddig.

Ez a fajta lopás az USA-ban nagyon súlyos bűncselekménynek számít. Olyan, mintha Magyarországon vagy Európában egy ismert, többszörös olimpiai bajnokról derülne ki, hogy doppingolt. Ráadásul a Michigan Wolverines az amerikai egyetemi sportélet egyik meghatározó csapata. Többszörös bajnok, s az egyik leggazdagabb egyetemi sportcsapat.