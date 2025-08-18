amerikaifutballlopásbotrány

Egész Amerikát megrázta ez a döbbenetes hétfői sportbotrány

Titkos és tiltott módszerekkel zajlott le az a lopássorozat, amelynek főszereplője az Egyesült Államok egyik ismert amerikiaifutball-edzője volt. A sztori annyira hihetetlen, hogy az USA-ban többen nem is akarták elhinni. A Michigan Wolverines mindenesetre óriási bajba került.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 18:35
Michigan Wolverines
A Michigan Wolverines egyetemi amerikaifutball-csapata súlyos botrányba keveredett Fotó: MIKE MULHOLLAND Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sokan vannak olyanok, akik csak legyintenek akkor, amikor egy-egy sportcsapat zárt kapuk mögött készül a következő mérkőzésekre. Ma már az sem ritka, hogy egyes csapatok biztonsági őröket vagy drónvadászokat alkalmaznak, hiszen nem szeretnék azt, hogy az ellenfelek kifigyeljék szándékaikat. A modern sport világában ez a fajta lopás egyáltalán nem egyedi, s ahogy látni fogjuk, egyre gyakoribb is. Ez történt most a Michigan Wolverines egyetemi amerikaifutball-csapatánál is.

Michigan Wolverines
Szerencsétlen szurkolók: a Michigan Wolverines drukkerei nem hiszik el, hogy mindez megtörténhetett
Fotó: NIC ANTAYA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Michigan Wolverines: mit csináltál, te ember?

Amerikában az egyetemi sport legalább annyira fontos és nézett, mint a nagy ligák eseményei. Ezt mi, magyarok nehezen tudjuk elképzelni, hiszen ehhez képest idehaza az egyetemi sportélet gyerekcipőben jár. Az USA egyik fontos sportszervezete az NCCA, amely az amerikai egyetemi sport legfőbb felügyelő szerve. Ők most, hosszas vizsgálat után robbantották ki minden idők egyik legnagyobb tengerentúli sportbalhéját.

Arról van szó, hogy a Michigan Wolverines amerikaifutball-csapatának egyes tagjai illegális módszerekkel szerezték meg, pontosabban lopták el a rivális együtteseknél alkalmazott kézjelek jelentéseit vagy éppen a testtel történt speciális kommunikációban használt kódokat. A botrány főszereplője Connor Stalions volt, aki álnéven vásárolt jegyeket az ellenfelek meccseire, s ott igazi kódfejtőként dolgozott a lelátón. Amikor ez kiderült, az NCCA nyolc évre (!) eltiltotta mindennemű sporttevékenységtől. Ebben az időszakban semmilyen, az amerikai egyetemi sporttal kapcsolatos ügyekben nem vehet részt, nem dolgozhat.

Nála is rosszabbul járt a Michigan ikonikus edzője, Jim Harbaugh, aki tíz éven át nem vehet részt az amerikai egyetemi sportéletben. Mindez azért is döbbenetes, mert az Egyesült Államokban Jim Harbaugh az egyik legnagyobb tiszteletben álló edző volt. Eddig.

Ez a fajta lopás az USA-ban nagyon súlyos bűncselekménynek számít. Olyan, mintha Magyarországon vagy Európában egy ismert, többszörös olimpiai bajnokról derülne ki, hogy doppingolt. Ráadásul a Michigan Wolverines az amerikai egyetemi sportélet egyik meghatározó csapata. Többszörös bajnok, s az egyik leggazdagabb egyetemi sportcsapat.

Ez a botrány mindent megváltoztathat

A botrány azonban túlmutat a Michigan csapatán, mert alapjaiban rengetheti meg az egyetemi amerikaifutball-bajnokság hitelességét és azt a nézetet, hogy ezen a szinten tisztán zajlanak a dolgok. Láthatjuk, hogy mennyire nem. 

Az illetékesek már most azt mondják, hogy a jövőben sokkal jobban kell szabályozni az adatgyűjtés és a videóhasználat szabályait.

Ám súlyosan tévednek azok, akik szerint egyedi esetről van szó. Hiszen a nagy amerikai sportligákban is előfordultak már hasonlók.

Az MLB, vagyis a baseball-bajnokság egyik óriási cirkusza robbant ki akkor, amikor kiderült, hogy a Houston Astros csapatának megfigyelői kamerákat vetettek be, s így fejtették meg az ellenfelek kézjeleit. 

Leeds United's Argentinian head coach Marcelo Bielsa reacts at the end of the English Premier League football match between Liverpool and Leeds at the Anfield stadium, in Liverpool, north west England on February 23, 2022. (Photo by Lindsey Parnaby / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Leeds United edzője, Marcelo Bielsa is belekeveredett egy hasonló ügybe
Fotó: LINDSEY PARNABY/AFP

A 2017-ben kirobbant balhé óriási visszhangot váltott ki. De ne ragadjunk le az Egyesült Államokban. 2019-ben a Leeds United futballcsapatánál robbant ki hasonló botrány. Marcelo Bielsa edző a Derby County csapatának tréningjére küldött titkos megfigyelőket. Az egyik megfigyelőt azonban rajtakapták, aki mindent bevallott. 2005-ben a Chelsea csapatának egyes alkamazottait vádolták meg hasonlóval, de ez az ügy elhalt.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTelex

A befogadó hadsereg szükségessége

Bayer Zsolt avatarja

„A nőkre is kiterjesztett sorkatonaság azonban még így is kérdéseket vet fel: valóban befogadóbb lesz a sereg a változástól?”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.