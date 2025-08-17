FradiRobbie KeanePuskás AkadémiaHornyák Zsolt

Keane keményen reagált a Fradi vereségére, Hornyák még bele is rúgott az FTC-be

Elvesztette hazai pályán a Puskás Akadémia elleni rangadót a Ferencváros futballcsapata. Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője nem érti, mi történt a csapatával, amely kedden már a Bajnokok Ligája-főtáblára jutásért játszik. A felcsútiakat vezető Hornyák Zsolt a meccs után nem a két gólt szerző Lukács Dánielt emelte ki külön, és lényegében még bele is rúgott a Fradiba azzal, hogy azt ecsetelte, szinte tartalékosan verték meg a bajnokot.

2025. 08. 17. 6:42
Robbie Keane bármikor azt választaná, hogy a Fradi kikap a Puskás Akadémiától, ha végül bajnok lesz Fotó: Ladóczki Balázs
A sok kihagyott helyzet megbosszulta magát, a Fradi háza táján ezzel magyarázzák, hogy a bajnokcsapat 2-1-es vereséget szenvedett hazai pályán a legutóbbi idény ezüstérmese, a Puskás Akadémia ellen az NB I 4. fordulójában a szombat esti hőségben. Robbie Keane szerint az első félidőben 3-0-ra is vezethettek volna, tehát nem azzal magyarázta a kudarcot, hogy teljesen felforgatta a csapatát a keddi, Qarabag elleni BL-selejtezőre gondolva, aminek már a Bajnokok Ligájába jutás a tétje.

Szappanos Péter volt a Fradi legyőzésének egyik felcsúti hőse
Szappanos Péter volt a Fradi legyőzésének egyik felcsúti hőse (Fotó: Ladóczki Balázs)

– A kihagyott helyzetek megbosszulták magukat, az első 15 percben 3-0-ra vezethettünk volna, nem használtuk ki a helyzeteinket, aztán az ellenfél vezetést szerzett, de sikerült visszajönnünk a mérkőzésbe. Jobbnak kell lennünk támadásban és védekezésben is – jelentette ki Robbie Keane.

A Fradi ír edzője keményen fogalmazott, fogalma sincs mi történt a csapatával, amelyről egyébként sokat elmond, hogy a Puskás eléleni kezdőjéből a kapus Gróf Dávid, valamint Botka Endre, Cadu, Ibrahim Cissé, Naby Keita, Nagy Barnabás és Alekszandar Pesics egyáltalán nem kapott szerepet az ezt megelőző, Ludogorec elleni BL-mérkőzésen.

– Nem tudom, miért estünk vissza a második félidőben, az első 45 perc során jól játszottunk, alakítottunk ki helyzeteket, nem érdemeltünk vereséget a játék alapján, mégis kikaptunk – szögezte le Keane. – Most le kell szegnünk a fejünket és mennünk kell tovább. Holnaptól késznek kell lennünk keddre. A szurkolók ismét nagyon jók voltak, mint mindig. Lehetőséget adtunk új játékosoknak, sokan pihentek a keddi mérkőzésre, mindenki készen fog állni arra a mérkőzésre.

A Ferencváros számára most egyértelműen a Qarabag elleni meccs és a BL-főtáblára jutás a prioritás. Keane még meg is jegyezte, bármelyik nap azt választaná, hogy a csapata kikapjon a Puskástól, ha végül megnyeri a bajnokságot. Valóban, hosszú még az idény.

Nem a Fradi kivégzőjét ünnepelte Hornyák Zsolt

A Puskás Akadémia bravúros győzelmében főszerepet játszott a csapat mindkét gólját szerző Lukács Dániel, ám sokat elárul a meccs képéről, hogy a felcsútiak edzője, Hornyák Zsolt nem az FTC-t kivégző csatárt, hanem a kapusát, Szappanos Pétert emelte ki külön az értékelésében.

– Nehéz meccsen vagyunk túl, és tényleg mind a két oldalon sok helyzet volt. Aztán játékba jöttünk a 25. perc után, megmutattuk, hogy az ellentámadás az erősségünk. A Ferencváros pályáján nem egyszerű nyerni, a mélységi passzoknál nagy gondjaink voltak, a második félidőben ezeket javítottuk. Nekem ez a győzelem nagyon értékes, de mindig fontos a győzelem. Nagyon örülök, hogy úgy álltunk hozzá, ahogy kell, egy nagyon jó csapatot győztünk le, köszönöm Szappanosnak és a csapatomnak a mai mérkőzéshez való hozzáállást.

Hornyák kissé még bele is rúgott a Fradiba azzal, hogy ezután elkezdte ecsetelni, mennyi problémája van a csapatának, így a többek közt Nagy Zsoltot és az Ausztriából hazatérő Kern Martint is nélkülöző Puskás gyakorlatilag tartalékosan ért el sikert az Üllői úton.

– Szolnoki és Brandon visszatérése remélem pozitív energiákat hoz, Colley is félegészségesen lépett pályára, Nagy Zsoltnak is vannak problémái. Kern Martin is megsérült az előző héten, ha ők is visszatérnek, még erősebb csapatunk lesz – figyelmeztette a riválisokat, így az FTC-t is Hornyák Zsolt.

Szappanos nagy védései:

Belföldi híreink

Külföldi híreink

