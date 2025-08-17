Keane keményen reagált a Fradi vereségére, Hornyák még bele is rúgott az FTC-be

A sok kihagyott helyzet megbosszulta magát, a Fradi háza táján ezzel magyarázzák, hogy a bajnokcsapat 2-1-es vereséget szenvedett hazai pályán a legutóbbi idény ezüstérmese, a Puskás Akadémia ellen az NB I 4. fordulójában a szombat esti hőségben. Robbie Keane szerint az első félidőben 3-0-ra is vezethettek volna, tehát nem azzal magyarázta a kudarcot, hogy teljesen felforgatta a csapatát a keddi, Qarabag elleni BL-selejtezőre gondolva, aminek már a Bajnokok Ligájába jutás a tétje.

Szappanos Péter volt a Fradi legyőzésének egyik felcsúti hőse (Fotó: Ladóczki Balázs)

– A kihagyott helyzetek megbosszulták magukat, az első 15 percben 3-0-ra vezethettünk volna, nem használtuk ki a helyzeteinket, aztán az ellenfél vezetést szerzett, de sikerült visszajönnünk a mérkőzésbe. Jobbnak kell lennünk támadásban és védekezésben is – jelentette ki Robbie Keane.

A Fradi ír edzője keményen fogalmazott, fogalma sincs mi történt a csapatával, amelyről egyébként sokat elmond, hogy a Puskás eléleni kezdőjéből a kapus Gróf Dávid, valamint Botka Endre, Cadu, Ibrahim Cissé, Naby Keita, Nagy Barnabás és Alekszandar Pesics egyáltalán nem kapott szerepet az ezt megelőző, Ludogorec elleni BL-mérkőzésen.

– Nem tudom, miért estünk vissza a második félidőben, az első 45 perc során jól játszottunk, alakítottunk ki helyzeteket, nem érdemeltünk vereséget a játék alapján, mégis kikaptunk – szögezte le Keane. – Most le kell szegnünk a fejünket és mennünk kell tovább. Holnaptól késznek kell lennünk keddre. A szurkolók ismét nagyon jók voltak, mint mindig. Lehetőséget adtunk új játékosoknak, sokan pihentek a keddi mérkőzésre, mindenki készen fog állni arra a mérkőzésre.

A Ferencváros számára most egyértelműen a Qarabag elleni meccs és a BL-főtáblára jutás a prioritás. Keane még meg is jegyezte, bármelyik nap azt választaná, hogy a csapata kikapjon a Puskástól, ha végül megnyeri a bajnokságot. Valóban, hosszú még az idény.

Nem a Fradi kivégzőjét ünnepelte Hornyák Zsolt

A Puskás Akadémia bravúros győzelmében főszerepet játszott a csapat mindkét gólját szerző Lukács Dániel, ám sokat elárul a meccs képéről, hogy a felcsútiak edzője, Hornyák Zsolt nem az FTC-t kivégző csatárt, hanem a kapusát, Szappanos Pétert emelte ki külön az értékelésében.