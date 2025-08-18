Vörös cápák tűntek fel a Balatonban

Fonyód–Badacsony között rendezték meg hétvégén a klasszikus Balaton-átevezést, ahol a megszokott kajakok és kenuk mellett két egészen szokatlan vízi jármű is feltűnt. Két „vörös cápa” is ott szelte a habokat a vízi járművek között – olvasható a Sonline cikkében.

Vörös cápa vitte át az egyik partról a másikra (Fotó: MW)

A kutyás fürdőhelyről induló rendezvényen idén először a már megszokott kajakok, kenuk, SUP-ok és sárkányhajók mellett egy egészsen új eszköz is feltűnt. SUP-bringával is teljesítették ketten a távot Fonyód-Badacsony-Fonyód között a klasszikus Balaton-átevezés 12 kilométeren.

– Állásfoglalást kellett kérnünk, mivel a hagyományos vízibicikliket a nagy felületük miatt nem engedik a mezőnybe – könnyen elsodródhatnának a szélben.

A félig SUP-ra, félig pedig kerékpárra emlékeztető eszköz azonban zöld utat kapott, azzal a feltétellel, hogy csak tapasztalt használó indulhat rajta.

Először meg kellett győzni a szervezőket arról, hogy ez az eszköz nem játék, hanem biztonságos és stabil. Végül abban állapodtunk meg, hogy olyanok rajtolhatnak, akik már többször is próbálták, és nem amatőrként vágnak neki a távnak - mondta Kárpáti Gábor, a Red Shark Bike hivatalos forgalmazója.

A SUP-bringát Kárpáti István és testvére, Gábor tekerte át a túlpartra és mutatta be rajt előtt és után az érdeklődőknek. Nagyon sokan nézték meg és próbálták ki a különleges járművet a Balatonon.

Borítókép: Badacsony Balatonberényből fotózva (Fotó: MTI/Katona Tibor)