FonyódBalatonvízibicikliBalaton átevezésSup Port FonyódkenuBadacsonykajaksárkányhajóSUP

Vörös cápák tűntek fel a Balatonban

Újra feltűnt a különös vízi objektum a Balatonon. A vörös cápa most nem is egy, de rögtön két példánnyal szelte a habokat a hétvégén. Többen is látták őket felbukkanni Badacsony közelében.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 22:44
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fonyód–Badacsony között rendezték meg hétvégén a klasszikus Balaton-átevezést, ahol a megszokott kajakok és kenuk mellett két egészen szokatlan vízi jármű is feltűnt. Két „vörös cápa” is ott szelte a habokat a vízi járművek között – olvasható a Sonline cikkében.

Vörös cápa vagyis red shark bike is részt vett a hétvégi Balaton-átevezésen
Vörös cápa vitte át az egyik partról a másikra (Fotó: MW)

A kutyás fürdőhelyről induló rendezvényen idén először a már megszokott kajakok, kenuk, SUP-ok és sárkányhajók mellett egy egészsen új eszköz is feltűnt. SUP-bringával is teljesítették ketten a távot Fonyód-Badacsony-Fonyód között a klasszikus Balaton-átevezés 12 kilométeren.

– Állásfoglalást kellett kérnünk, mivel a hagyományos vízibicikliket a nagy felületük miatt nem engedik a mezőnybe – könnyen elsodródhatnának a szélben.

A félig SUP-ra, félig pedig kerékpárra emlékeztető eszköz azonban zöld utat kapott, azzal a feltétellel, hogy csak tapasztalt használó indulhat rajta. 

Először meg kellett győzni a szervezőket arról, hogy ez az eszköz nem játék, hanem biztonságos és stabil. Végül abban állapodtunk meg, hogy olyanok rajtolhatnak, akik már többször is próbálták, és nem amatőrként vágnak neki a távnak - mondta Kárpáti Gábor, a Red Shark Bike hivatalos forgalmazója.

A SUP-bringát Kárpáti István és testvére, Gábor tekerte át a túlpartra és mutatta be rajt előtt és után az érdeklődőknek. Nagyon sokan nézték meg és próbálták ki a különleges járművet a Balatonon.

A teljes cikk ide kattintva érhető el.

Borítókép: Badacsony Balatonberényből fotózva (Fotó: MTI/Katona Tibor)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTelex

A befogadó hadsereg szükségessége

Bayer Zsolt avatarja

„A nőkre is kiterjesztett sorkatonaság azonban még így is kérdéseket vet fel: valóban befogadóbb lesz a sereg a változástól?”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu