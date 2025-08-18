Tovább folytatódott az NB II-es Videoton focidrámája

Az előző bajnokságban is játszott egymással a Kecskemét és a Videoton. Aztán ez a két csapat kéz a kézben esett ki az NB I-ből, hogy nem sokkal később az NB II-ben találkozzanak. Mindez a fehérvári és a kecskeméti drukkerek számára is megrázó lehetett. Már csak azért is, mert a két csapat gyengén kezdte a bajnokságot. A Kecskemét három forduló alatt egyszer nyert, kétszer kikapott, a Videoton nyerni sem tudott, két döntetlen mellett egy vereséget szedett össze.

A Gera Zoltán vezette Kecskemét a Videotont fogadta az NB II-ben

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztõség

Gyenge volt a Kecskeméten fellépő Videoton

Az első félidőben egyértelműen a hazai csapat, a Kecskemét akarata érvényesült. Másképpen fogalmazva: a Videotonnak nem sok sansza volt az első 45 perc során. A Kecskemét fölénye két gólban is megmutatkozott. A 30. percben Banó-Szabó beívelt szabadrúgása után a labda Kovács Barnabás elé került, ő pedig 10 méterről szerezte meg a hazai csapat vezető gólját.

Nem sokkal később már 2-0-ra vezetett a Kecskemét. A 37. percben egy jó becsúszást követően Merényi Eördögh elé tálalt, aki 12 méterről nagy gólt lőtt a Videoton kapujában most bemutatkozó Svékusnak.

Az első félidő után tehát 2-0-ra vezetett a Kecskemét, amely Gera Zoltánt mindenképpen nyugodtabbá tehette. Kollégája, Boér Gábor a szünetben cserékkel próbálkozott, hogy a második félidőben egyáltalán legyen bármilyen sansza a pontszerzésre. Boér ennek megfelelően a szünetben hármat is cserélt.

Mindenesetre az egyik csere bejött, mert az 59. percben Kovács Bence szépített, ezzel 2-1 lett az állás.

Mindjárt izgalmasabbnak tűnt a folytatás. Nőtt is a feszültség, a két kispad is összeveszett egymással, a játékvezetőnek kellett nyugtatni a feleket.

Rákapcsolt és gólt kapott a Videoton. Egy fehérvári beadás nem ért célt, az ebből kibontakozó kecskeméti kontra pedig góllal fejeződött be. Banó-Szabó volt eredményes, ezzel 3-1 lett már az állás a Kecskemét javára.

Ezzel a lényegi kérdések eldőltek, mert a Videoton innen már nem tudott visszajönni. A fehérváriak rettenetesen nehéz helyzetben vannak, mert négy forduló után is nyeretlenek a másodosztályban, míg a Kecskemét azzal, hogy megszerezte a második győzelmét, kissé könnyebb helyzetbe került.

Labdarúgó NB II., 4. forduló: Kecskemét–Videoton 3-1