Videoton FCKecskemétNB II

Tovább folytatódott az NB II-es Videoton focidrámája

Továbbra is nagyon nehéz helyzetben van a Videoton labdarúgócsapata, amely a második vereségét is elszenvedte az NB II-es bajnokságban. Mindezt négy forduló alatt, így nem csoda, hogy egyelőre kieső helyen állnak. A Videoton gyakorlatilag sansztalan volt a Kecskemét elleni összecsapáson, amelyen a Gera Zoltán vezette KTE 3-1-re nyert.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 21:52
Videoton
Óriási bajban az NB II-be kiesett Videoton, amely most Kecskeméten kapott ki Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az előző bajnokságban is játszott egymással a Kecskemét és a Videoton. Aztán ez a két csapat kéz a kézben esett ki az NB I-ből, hogy nem sokkal később az NB II-ben találkozzanak. Mindez a fehérvári és a kecskeméti drukkerek számára is megrázó lehetett. Már csak azért is, mert a két csapat gyengén kezdte a bajnokságot. A Kecskemét három forduló alatt egyszer nyert, kétszer kikapott, a Videoton nyerni sem tudott, két döntetlen mellett egy vereséget szedett össze.

Videoton
A Gera Zoltán vezette Kecskemét a Videotont fogadta az NB II-ben
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztõség

Gyenge volt a Kecskeméten fellépő Videoton

Az első félidőben egyértelműen a hazai csapat, a Kecskemét akarata érvényesült. Másképpen fogalmazva: a Videotonnak nem sok sansza volt az első 45 perc során. A Kecskemét fölénye két gólban is megmutatkozott. A 30. percben Banó-Szabó beívelt szabadrúgása után a labda Kovács Barnabás elé került, ő pedig 10 méterről szerezte meg a hazai csapat vezető gólját.

Nem sokkal később már 2-0-ra vezetett a Kecskemét. A 37. percben egy jó becsúszást követően Merényi Eördögh elé tálalt, aki 12 méterről nagy gólt lőtt a Videoton kapujában most bemutatkozó Svékusnak.

Az első félidő után tehát 2-0-ra vezetett a Kecskemét, amely Gera Zoltánt mindenképpen nyugodtabbá tehette. Kollégája, Boér Gábor a szünetben cserékkel próbálkozott, hogy a második félidőben egyáltalán legyen bármilyen sansza a pontszerzésre. Boér ennek megfelelően a szünetben hármat is cserélt.

Mindenesetre az egyik csere bejött, mert az 59. percben Kovács Bence szépített, ezzel 2-1 lett az állás. 

Mindjárt izgalmasabbnak tűnt a folytatás. Nőtt is a feszültség, a két kispad is összeveszett egymással, a játékvezetőnek kellett nyugtatni a feleket. 

Rákapcsolt és gólt kapott a Videoton. Egy fehérvári beadás nem ért célt, az ebből kibontakozó kecskeméti kontra pedig góllal fejeződött be. Banó-Szabó volt eredményes, ezzel 3-1 lett már az állás a Kecskemét javára. 

Ezzel a lényegi kérdések eldőltek, mert a Videoton innen már nem tudott visszajönni. A fehérváriak rettenetesen nehéz helyzetben vannak, mert négy forduló után is nyeretlenek a másodosztályban, míg a Kecskemét azzal, hogy megszerezte a második győzelmét, kissé könnyebb helyzetbe került. 

Labdarúgó NB II., 4. forduló: Kecskemét–Videoton 3-1

