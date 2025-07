Hét éve nem volt ilyen mélyen, Djokovics nem jelent meg Wimbledonban

Az elmúlt két évben Carlos Alcaraz és Novak Djokovics játszotta a döntőt a wimbledoni teniszbajnokság férfiversenyében, és péntek estére eldől, hogy sorozatban harmadszor is megvalósul-e ez a finálé. Djokovics a legutóbbi két Grand Slam-tornán éppen az elődöntőben búcsúzott, a legutóbbin, a Roland Garroson Jannik Sinner múlta őt felül. Wimbledonban a legjobb négy között ismét az olasz világelső vár a szerb játékosra, akinek füvön elvileg nagyobb reményei lehetnek a bravúrra. Még nagyobbak lehetnének, ha a Flavio Cobolli elleni negyeddöntő hajrájában, az egyik mérkőzéslabdájánál nem esik el, a sérülése következtében ugyanis csütörtökön nem jelent meg, így nem is edzett az All England Clubban. Mint a szerb elmondta, az utolsó pillanatban fog dönteni arról, képes-e kiállni péntek délután – az igenlő válasz mellett szólhat az is, hogy Sinner is kisebb könyöksérüléssel bajlódik, még ha ebből a negyeddöntőben sok dolog nem is érződött, és az olasz százszázalékosnak ígérte magát a folytatásra.

Novak Djokovics elesett Flavio Cobolli ellen, a szerb és Jannik Sinner szurkolói is sérülés miatt aggódhatnak a wimbledoni elődöntő előtt (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)

Djokovics Sinner ellen elődöntőzik

Djokoviccsal legutóbb a 2018-as angliai GS-en fordult elő, hogy az elődöntős mezőnyben ő volt a legalacsonyabban rangsorolt játékos, de akkor megnyerte a versenyt. Azóta további tizenegy Grand Slam-trófeát hódított el, de a legutóbbi hat tornából döntőt is „csak„ egyet játszott, még tavaly Wimbledonban. Az itteni versenyt már hétszer nyerte meg a 38 éves szerb teniszező, aki tudja, minden bizonnyal Sinneren és Alcarazon, azaz a világ jelenlegi két legjobb játékosán át vezet az út a történelmi, 25. GS-győzelemig. Ám Djokovics hozzátette, neki az a legfontosabb kérdés, hogy fizikailag bírni fogja-e, mert akkor bármire képes lehet.

Az elmúlt öt egymás elleni meccsüket egyaránt Sinner nyerte, az eddigi két wimbledoni párharcukból ugyanakkor Djokovics jött ki győztesen.

A pénteki csatájuk valamelyik sorozatot megtöri, a főszereplők pedig az egyformán új cipőik is lehetnek, ha a csúszós füvön ezúttal sem fognak tapadni.

Alcaraz vagy Fritz játszik döntőt Wimbledonban?

A kétszeres címvédő Carlos Alcaraz április közepe óta Rómában, a Roland Garroson és Londonban is tornagyőzelemmel zárt, a wimbledoni elődöntőbe jutással tehát már sorozatban 23 sikernél jár, füvön pedig veretlen. Az amerikai Taylor Fritz sincsen sokkal rosszabb formában: a párizsi Grand Slamen elszenvedett váratlan vereségét követően Stuttgartban és Eastbourne-ben is ő lett a füves pályás tenisztorna nyertese, most pedig karrierje második GS-elődöntőjére készülhet – mint elmondta, az ebben szerzett rutin segítheti őt.

Alcaraz sorozatban a 20. wimbledoni győzelmére készül (Fotó: Anadolu/Ray Tang)

A hatalmas szervákkal rendelkező és mentálisan a közelmúltban nagyot fejlődő Fritz Wimbledonban két maratoni mérkőzéssel kezdett, azóta viszont magabiztosabbá vált, és a nyolcaddöntőben alig másfél szettet kellett pályán töltenie, így nem lehet sokkal fáradtabb spanyol riválisánál, aki ellen még szettet sem tudott sosem nyerni.

Alcaraz a visszavonulását később bejelentő Fabio Fognini ellen szenvedett meg igazán, a folytatásban aztán könnyebben vette a fordulókat.

A spanyol klasszis a negyeddöntője után elárulta, hogy nagyon magabiztosnak és kiváló formában érzi magát, ennél félelmetesebb üzenetet pedig aligha küldhetett volna a riválisoknak. Ha Fritzet ezúttal is felülmúlja, jöhet egy újabb álomdöntő vasárnap. Ha az amerikai meglepetést okoz, akkor pedig a Sinner–Djokovics elődöntőnek az is tétje lesz, hogy ki várhatja majd papíron esélyesebbként a finálét.