Két rosszullét után jött a még nagyobb dráma a wimbledoni elődöntőben

Már a legjobb tizenhat közé is csupa olyan női teniszező jutott be Wimbledonban, aki korábban itt még sohasem játszott döntőt, így Arina Szabalenka és Amanda Anisimova is az első fináléjáért küzdött az egymás elleni elődöntőjükben. A korábban Gálfi Dalmát is búcsúztató orosz származású, amerikai színekben versenyző Anisimova az első játszmában elsősorban az erős fonákjainak köszönhetően szinte leütötte a pályáról a fehérorosz világelsőt, és egy brék elég is volt a szett megnyeréséhez. A játszma közben két alkalommal is megállt a játék egy-egy néző rosszulléte miatt, mindkét esetben Szabalenka volt az, aki egy kulacs vízzel kisegítette a később magához tért szurkolót a lelátón.

Két néző is rosszul lett Anisimova és Szabalenka wimbledoni elődöntőjén (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)

Anisimova Szabalenka legyőzésével döntős Wimbledonban

A második játszma közepéig fej fej mellett haladt a két játékos, ezután viszont Anisimova gödörbe került, így a világelső kiegyenlített. A döntő játszmát is brékkel kezdte Szabalenka, ám ezután sorozatban négy játékot nyert ellenfele, aki 5:3-nál adogathatott a fináléba jutásért. Ám ekkor hiába volt mérkőzéslabdája is, elizgulta, a rutinosabb riválisa pedig ezt kihasználva visszajött a találkozóba.

Fogadóként viszont jobban ment a 23 éves Anisimovának, és a legjobbkor ismét elvette ellenfele adogatását, ezzel 2 óra 37 perc alatt karrierje első Grand Slam-döntőjébe jutott.

Anisimova ellenfele a szombati döntőben Iga Swiatek vagy Belinda Bencic lesz, az ottani eredménnyel cikkünk később frissül.