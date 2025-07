Az előzményeket ismerve is őrület, ami Wimbledonban történik

Egyetlen olyan játékos sincsen a wimbledoni tenisztorna női egyes versenyszámának nyolcaddöntőjében, aki valaha játszott már itt finálét. Tizenhatból nulla. Pontosabban hétfőre virradóra már csupán tizenkettőből nulla, négyen ugyanis vasárnap biztosították a helyüket a legjobb nyolc között. A tizenkét játékosból a világelső Arina Szabalenka és a lengyel Iga Swiatek az, aki egyáltalán járt már Grand Slam-döntőben, Wimbledonban azonban ők sem remekeltek eddig. Ez a változatosság nem csupán a füves pályás szezon rövidségének és ezáltal egyediségének köszönhető, hiszen az elmúlt nyolcvan GS-versenynek 33 különböző győztese volt, és közülük 14 olyan női teniszező van, aki „csak" egy tornát nyert az elmúlt húsz évben. Férfi egyesben eközben a legutóbbi nyolcvan Grand Slamen összesen 12, azaz mintegy harmadannyi játékos osztozkodott.

A női címvédő, Barbora Krejcíková nem jutott be a wimbledoni tenisztorna nyolcaddöntőjébe sem Fotó: AFP/Henry Nicholls

Az elmúlt húsz évből az említett 14, egyszeres Grand Slam-győztes női teniszező közül néhányan máskor is értek el komolyabb eredményt, másoknak viszont olyannyira kiemelkedő volt az eredményük, hogy a sportágban őket sorolják az „egyslames csodák” közé. Először is lássuk, ki ez a több mint egytucatnyi játékos, akiről szó van:

Ana Ivanovics (2008, Roland Garros), Francesca Schiavone (2010, Roland Garros), Samantha Stosur (2011, US Open), Marion Bartoli (2013, Wimbledon), Flavia Pennetta (2015, US Open), Jelena Ostapenko (2017, Roland Garros), Sloane Stephens (2017, US Open), Caroline Wozniacki (2018, Australian Open), Bianca Andreescu (2019, US Open), Sofia Kenin (2020, Australian Open), Emma Raducanu (2021, US Open), Jelena Ribakina (2022, Wimbledon), Markéta Vondrousová (2023, Wimbledon) és Madison Keys (2025, Australian Open).

Húsz év alatt nyolc női Grand Slam-győztes, aki csak egyszer villant meg igazán

Az említettek közül Schiavone, Bartoli, Pennetta, Ostapenko, Andreescu, Kenin, Raducanu és Vondrousová nevezhető különösebb vita nélkül egyslames csodának. Schiavone ugyan egy évvel a sikere után is finalista volt Párizsban, ezenkívül elődöntős sem volt soha GS-en. Bartoli 2007-ben döntőt játszott Wimbledonban, ám ezután jött hat év komolyabb eredmény nélkül – a 2013-as angliai tornát aztán meglepetésre megnyerte, ezzel pedig be is fejezte a karrierjét.

Pennetta hasonlóan tett: a szinte a semmiből nyert GS-trófea után hamar visszavonult, majd idén különleges szerepkörben tűnt fel Wimbledonban. Ostapenko éppen ellenkezőleg: a 20. születésnapja után két nappal a semmiből nyerte meg a Roland Garrost, ám azóta nyolc év alatt egyetlen GS-elődöntőt tudott felmutatni.

Andreescu alig 19 éves volt, amikor Serena Williamset felülmúlta egy Grand Slam-döntőben, azóta viszont (sérüléseknek is köszönhetően) egy nyolcaddöntő a legjobbja.

Kenin 2020-ban két döntőt is játszott, ám azóta a negyeddöntőig sem jutott el. Az Andreescuhoz hasonlóan román származású Raducanu 18 évesen a selejtezőből indulva lett US Open-bajnok, de neki sincsen azóta második heti GS-meccse. Vondrousová még Ribakinánál is nagyobb szenzációt okozott két éve Wimbledonban, a cseh játékos ezenkívül csupán 2019-ből tud felmutatni igazán jó Grand Slam-szereplést.

Hogy pedig ne csupán győzteseket említsünk, hozzájuk sorolható Jennifer Brady, Leylah Fernandez, Danielle Collins és Karolína Muchová is, akik mind játszottak GS-döntőt az elmúlt négy évben, ám előtte és utána szinte megközelíteni sem tudták ezt az eredményt.

Emma Raducanu a 2021-es szenzációja óta most játszott a legjobban, de Arina Szabalenkát így is csak megszorítani tudta Wimbledonban. Fotó: AFP/Henry Nicholls

Ami a többieket illeti, térjünk ki rájuk is, miért nem igazán lehet őket besorolni az előbbi nevek közé. Ivanovicsnak további két Grand Slam-döntője volt és világelsőnek is mondhatta magát. Stosurt épp Schiavone győzte le a 2010-es Roland Garros-döntőben, az ausztrál összesen öt GS-elődöntővel vonult vissza. Stephens az egyetlen trófeája mellett még egy döntőt és egy elődöntőt ért el major tornán – igaz, vb-finalista is volt. A korábbi világranglista-vezető Wozniacki az utolsó, hetedik Grand Slam-elődöntőjét váltotta trófeára hét és fél évvel ezelőtt. Ribakina 2022-ben bravúrral lett Wimbledon bajnoka, de azóta is az elit tagja, még ha „csupán" további két GS-elődöntője is van. Wozniackihoz hasonlóan Keys is hetedik nekifutásra tudta végső győzelemre váltani a legjobb négy közé jutását.

Wimbledon 2025: kiszámíthatatlan a női egyes versenyszáma

A harminckét kiemelt közül több mint a mezőny fele (17 játékos) nem jutott el a harmadik fordulóig, és a nyolcaddöntő előtt további öten búcsúztak.

Sőt, a harmadik kör előtt az öt legmagasabban rangsorolt játékos közül csupán a világelső Arina Szabalenka volt versenyben, hiszen Coco Gauff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini és Cseng Csin-ven is kiesett addigra.

Így aztán a legjobb tizenhat közé hatan is a világranglista első harminckét helyezettjén kívülről jutottak el, még ha nincs is köztük akkora meglepetés, mint a Roland Garroson volt Lois Boisson. Ám a francia teniszező is jó példa volt arra, mennyire kiszámíthatatlan a női tenisz, ugyanis a világranglista 361. helyéről, szabadkártyával jutott el az elődöntőig egy hónapja Párizsban, hogy aztán a wimbledoni selejtezőben azonnal kiessen.

Ráadásul nem is csupán a fiatalok robbantak be hirtelen Wimbledonban, hiszen Laura Siegemund 37 évesen érte el karrierje egyik legjobb eredményét, ő már bejutott a negyeddöntőbe.

Siegemund mellett Solana Sierra, Sonay Kartal, Jekatyerina Alekszandrova, Clara Tauson, Ljudmila Szamszonova és Jéssica Bouzas Maneiro is pályafutása legeredményesebb Grand Slam-versenyét produkálta a füves pályás tornán.

Utóbbi három közül ráadásul valaki rögtön elődöntős lesz, ha Swiatek meglepetésre kiesik addig.

Wimbledoni tenisztorna, női nyolcaddöntők ágrajz szerint: vasárnap játszották: Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Elise Mertens (belga, 24.) 6:4, 7:6

Laura Siegemund (német)–Solana Sierra (argentin) 6:3, 6:2

Amanda Anisimova (amerikai, 13.)–Linda Nosková (cseh, 30.) 6:2, 5:7, 6:4

Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz)–Sonay Kartal (brit) 7:6, 6:4 hétfőn játsszák: Mirra Andrejeva (orosz, 7.)–Emma Navarro (amerikai, 10.)

Jekatyerina Alekszandrova (orosz, 18.)–Belinda Bencic (svájci)

Iga Swiatek (lengyel, 8.)–Clara Tauson (dán, 23.)

Ljudmila Szamszonova (orosz, 19.)–Jéssica Bouzas Maneiro (spanyol)

A papírforma Szabalenka–Anisimova- és Andejeva–Swiatek-elődöntőket mondana a wimbledoni folytatásban. De ilyen előjelek után ki merné ennek megvalósulását garantálni?