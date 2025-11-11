Imre Bence válaszolt a Veszprém bődületes ajánlatára, ez mindent megváltoztathat

Újra szárnyra kaptak azok a pletykák, miszerint a német THW Kiel kézilabdacsapatának magyar jobbszélsője, Imre Bence 2026 nyarán Magyarországra igazol. No, nem az Európa-ligában szereplő Fradiba, hanem a Veszprém csábítja őt. Minderről az átigazolási hírek terén jól értesült Handball Base Instagram-oldala számolt be.

Imre Bence novemberben már a válogatott színeiben is játszott. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Az oldal a saját forrására hivatkozva azt írja,

a felek már mindenben megállapodtak, a két klub hamarosan be is jelenti az átigazolást. Ez egybecseng azzal, amit maga Imre Bence mondott nemrégiben, hogy még a januári Európa-bajnokság előtt szeretné lezárni a jövőjével kapcsolatos kérdéseket.

A Veszprém jó anyagi helyzetéről sokat elmond, hogy az elmúlt években sorra igazolja le a legnagyobb sztárokat. 2025 júliusában például a klub bejelentette, hogy a következő nyáron csatlakozik a klubhoz Emil Nielsen, a világ talán legjobb kézilabdakapusa. A Veszprémnek Imre esetén is jelentősen a zsebébe kell nyúlnia, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy a jobbszélső még mindig csak 23 éves.

Emellett a posztból kiderül, hogy a transzfer esetén a Veszprém jelenlegi jobbszélsője, a szlovén Gasper Marguc a szerződése lejártát követően távozni fog a bakonyiaktól.

Mit mondott korábban Imre Bence a Veszprémről?

A magyar férfikézilabda egyik legnagyobb tehetsége 2024-ben igazolt a nevelőklubjától, az FTC-től a Kielhez. Imrével még az első németországi idénye után beszéltünk, amikor már a sajtóban lehetett olvasni a Veszprém megkereséséről. – Még én sem tudom, hogy mi lesz a következő idény után. Várom az ajánlatokat, egy játékosnak az mindig jó visszajelzés, ha sorra jönnek az érdeklődők.

Az egyértelmű, hogy jelen helyzetben a Kiel az első – ezt a Veszprémnek is jeleztem korábban –, 2024-ben nagyon fiatalon bíztak bennem, ezt pedig nagyra értékelem a mai napig. Őszintén mondom, a Veszprém érdeklődése egyelőre nem komoly

– mindezt még 2025 júliusában mondta lapunknak Imre Bence, aki az első németországi idényében Német Kupát nyert. A Veszprém vezérigazgatója, Bartha Csaba szintén a nyáron nyilatkozta azt, hogy a klub mindent megtesz Imre leigazolásáért 2026 nyarán. Úgy néz ki, Imre nyári nyilatkozata óta minden megváltozott.