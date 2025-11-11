Rendkívüli

Orbán Viktor: Amíg ott Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás + videó

Imre Bence válaszolt a Veszprém bődületes ajánlatára, ez mindent megváltoztathat

Imre Bence nevét ismét összeboronálták a Veszprém kézilabdacsapatával. A 23 éves jobbszélső korábban azt mondta, hogy még a januári Európa-bajnokság előtt szeretné eldönteni, hogy 2026 nyara után hol folytatja a pályafutását. A sajtóhírek szerint a játékos már dönthetett, és a magyar bajnokot választotta.

2025. 11. 11. 17:53
Imre Bence a német THW Kiel játékosa még a mostani idényben, de mi lesz jövőre?
Imre Bence a német THW Kiel játékosa még a mostani idényben, de mi lesz jövőre? Fotó: UWE ANSPACH Forrás: DPA
Újra szárnyra kaptak azok a pletykák, miszerint a német THW Kiel kézilabdacsapatának magyar jobbszélsője, Imre Bence 2026 nyarán Magyarországra igazol. No, nem az Európa-ligában szereplő Fradiba, hanem a Veszprém csábítja őt. Minderről az átigazolási hírek terén jól értesült Handball Base Instagram-oldala számolt be. 

Imre Bence novemberben már a válogatott színeiben is játszott
Imre Bence novemberben már a válogatott színeiben is játszott. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Az oldal a saját forrására hivatkozva azt írja,

a felek már mindenben megállapodtak, a két klub hamarosan be is jelenti az átigazolást. Ez egybecseng azzal, amit maga Imre Bence mondott nemrégiben, hogy még a januári Európa-bajnokság előtt szeretné lezárni a jövőjével kapcsolatos kérdéseket. 

A Veszprém jó anyagi helyzetéről sokat elmond, hogy az elmúlt években sorra igazolja le a legnagyobb sztárokat. 2025 júliusában például a klub bejelentette, hogy a következő nyáron csatlakozik a klubhoz Emil Nielsen, a világ talán legjobb kézilabdakapusa. A Veszprémnek Imre esetén is jelentősen a zsebébe kell nyúlnia, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy a jobbszélső még mindig csak 23 éves. 

Emellett a posztból kiderül, hogy a transzfer esetén a Veszprém jelenlegi jobbszélsője, a szlovén Gasper Marguc a szerződése lejártát követően távozni fog a bakonyiaktól. 

Mit mondott korábban Imre Bence a Veszprémről?

A magyar férfikézilabda egyik legnagyobb tehetsége 2024-ben igazolt a nevelőklubjától, az FTC-től a Kielhez. Imrével még az első németországi idénye után beszéltünk, amikor már a sajtóban lehetett olvasni a Veszprém megkereséséről. – Még én sem tudom, hogy mi lesz a következő idény után. Várom az ajánlatokat, egy játékosnak az mindig jó visszajelzés, ha sorra jönnek az érdeklődők.

Az egyértelmű, hogy jelen helyzetben a Kiel az első – ezt a Veszprémnek is jeleztem korábban –, 2024-ben nagyon fiatalon bíztak bennem, ezt pedig nagyra értékelem a mai napig. Őszintén mondom, a Veszprém érdeklődése egyelőre nem komoly

– mindezt még 2025 júliusában mondta lapunknak Imre Bence, aki az első németországi idényében Német Kupát nyert. A Veszprém vezérigazgatója, Bartha Csaba szintén a nyáron nyilatkozta azt, hogy a klub mindent megtesz Imre leigazolásáért 2026 nyarán. Úgy néz ki, Imre nyári nyilatkozata óta minden megváltozott.

Így áll a Kiel a mostani idényben 

A Kiel a mostani évadban ismét a második számú európai kupasorozatban szerepel – Németországban hatalmas a harc a két Bajnokok Ligája-helyért, ezért ebből a szempontból a Veszprém előrelépés lehet neki, hiszen ott a BL-szereplés alapvetés. Persze az már másik kérdés, hogy a rengeteg sztárt felsorakoztató Veszprémben mennyire lenne alapember. Éppen kedd este a svájci Bern otthonában játszik az együttes. A Kiel a Bundesligában 11 forduló után a harmadik helyen áll, az első Flensburg mindössze két pontra van. Imre Bencéék a mostani idényben csak a Flensburgtól kaptak ki.

Imre a Bundesligában 11 meccsen 23 gólt szerzett 34 lövésből, ezzel a hetedik legeredményesebb házon belül. Posztriválisa, Lukas Zerbe ugyanakkor már 35 gólnál jár. 

