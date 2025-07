Imre Bence a Veszprémben? A játékos reagált a pletykákra

Kedd délután a Puma sportszergyártó cég sajtóeseményén a cipőmárka legújabb típusát mutatta be, amelyet a magyar kézilabda négy megkerülhetetlen alakja, Klujber Katrin, Simon Petra, Fazekas Gergő és Imre Bence is használni fog a jövőben. A rendezvény végén a THW Kiel 22 éves jobbszélsőjét az első külföldi szezonjáról és a Veszprém érdeklődéséről is kérdeztük.

Imre Bence (jobbról a második) a hosszú németországi idénye után itthon kapcsolódik ki Fotó: Absolute Teamsport/Kis Marko

Bármilyen furcsa kimondani, július eleje már nem a pihenésről szól Imre Bencének. A fiatal olimpikon elmondta, a nyaralást már letudta, ahol remekül kikapcsolódott, de most már – szépen lassan – a kemény munka kerül a középpontba.

– Nem olyan rég ért véget a bajnokság, s hamarosan mér megyek is vissza Németországba. Hétfőn már elkezdtem a fizikai edzéseket is, azt megelőzően viszont tartottam egy kisebb szünetet. Görögországban, Rodosz szigetén pihentem ki az előző idényt, ott minden a pihenésről szólt. Szó szerint: a hotelből sem mozdultam ki.

Imre Bence számára minden új volt külföldön

Így visszagondolva, az első pár forduló kicsit lehetett volna jobb, de ezt utólag a kezdeti nehézségeknek tudom be. Kicsit úgy jöttem a Bundesligába, hogy a válogatottban az Európa-bajnokságokon és olimpián keresztül ismerem ezt a közeget, így azt gondoltam, könnyebb lesz, mint valójában volt. Az eleje nagyon nehéz volt, sokszor magányos voltam, és az sem segített, hogy nagyon családcentrikus vagyok

– kezdte a szélső, amikor az első németországi idényéről kérdeztük.

Imre Bencének az idősebb, rutinosabb játékosok az elejétől fogva segítettek Fotó: DPA/Christian Charisius

Imre elmondta, hogy amikor még itthon, a Ferencvárosban játszott, akkor költözött el otthonról, de mindössze csak pár házzal odébb. A jobbszélső nevetve mondta, hogy a szennyest még szép szorgosan vitte haza – erre Kielben már nem volt esélye. Ugyanakkor, ahogy azt a játékos is megerősítette, a az élvonal szédítő ritmusát lassan felvette, és nem egyszer több mint tíz gólt szerzett a világ legerősebb bajnokságában – végül pedig egy híján 100-szor talált a kapuba. De a második számú nemzetközi kupasorozatban, az Európa-liga-bronzérem során is kulcsfigura volt, 58 góljával csapata második legeredményesebb játékosa volt. Az Európai Kézilabda-szövetségnél posztján a legjobbak közé is bekerült.

A Bundesligáról sokat elmond: az El négyes döntőjében három német gárda volt, míg a BL-ben német házidöntőt rendeztek, stílusosan Kölnben. Imre elárulta, fizikálisan rengeteget fejlődött az elmúlt évben.

– A terhelés abból a szempontból nagyon jó volt, hogy rengeteget erősödtem – hazudnék, ha azt mondanám, hogy a végére nem fáradtam el. De mindig arra gondoltam, hogy ebből később profitálni tudok.

Csalódás lenne a Kiel teljesítménye?

A 23-szoros német bajnok Kiel esetében sokan továbbra is meglepődnek, ha a Bundesligában nem végez az első két hely valamelyikén, amivel a BL-indulás is odaveszik. A 2022/2023-as idény aranyérmese az elmúlt két évadban a negyedik lett, így ismét az Európa-ligában bizonyíthat. Csalódás lenne ez az idény a Kielnek? Imre Bence már a kérdést meghallva is nevetett.

Nem megbántva senkit, de ezt itthonról nagyon nehéz megítélni. Kívülről nézve nem lehet átélni, hogy ez mennyire más, mint az NB I. Ezt én, belülről tapasztalom a legjobban. Itt már egy hétköznapi meccs is élethalálharc. A bajnokság végén azt nyilatkoztam, hogy ez nekem nem volt egy rossz idény, majd láttam a kommenteket: igen, neked nem, de a csapatodnak igen…

A Bundesliga erősségéről sokat elmond, hogy a bajnokságban végül második, illetve BL-győztes Magdeburgot oda-vissza megvertük, illetve a kupában is kiejtettük. A végén viszont apróságokon múlt minden, és ezek nem nekünk kedveztek – tette hozzá a fiatal kézilabdázó.

Imre Bence nagy örömmel használja a Puma cipőit Fotó: Puma Magyarország

„A Veszprém érdeklődése egyelőre nem komoly”

Sajnos vagy nem sajnos, de Imre Bence kapcsán a legforróbb téma mostanság egy esetleges veszprémi átigazolás. Nemrég Bartha Csaba, a Veszprém vezérigazgatója azt mondta, rajta vannak, hogy 2026-tól az olimpikon ne a Kielben, hanem a bakonyiaknál játsszon. Na de mit szól ehhez maga az érintett?

– A kérdés jó, hiszen még én sem tudom, hogy mi lesz a következő idény után. Viszont így is nyugodt vagyok, várom az ajánlatokat, egy játékosnak az mindig jó visszajelzés, ha sorra jönnek az érdeklődők.

Az egyértelmű, hogy jelen helyzetben a Kiel az első – ezt a Veszprémnek is jeleztem –, egy éve, nagyon fiatalon bíztak bennem, ezt pedig én nagyra értékelem a mai napig. Őszintén mondom, a Veszprém érdeklődése egyelőre nem komoly.

Nekem a legfontosabb, hogy Los Angelesben ott legyen a válogatott 2028-ban – velem együtt. Ehhez viszont elengedhetetlen, hogy rendszeresen játsszak és minél jobban – ebben pedig Kiel előnyt élvez számomra – mondta őszintén Imre Bence a kérdésünkre.

Ugyanakkor Imre Veszprémben sem maradna ismerős nélkül.

– Jót mosolyogtam azon, hogy a közösségi médiában az emberek kilencvenkilenc százaléka marasztalna, ha visszajönnék Magyarországra. De ilyenkor az emberben elkezd dolgozni, hogy milyen lenne Ligetvári Patrik mellett megmutatni, hogy mit tud a Veszprém.

Egyelőre kivárok, nem hiszem, hogy nagyon rosszul tudok dönteni. Azt vallom, hogy ha az ember elég jó valamihez, akkor mindenhol fog tudni játszani

– tette hozzá a légiós.

A Kiel a Német Szuperkupában augusztus 23-án lép pályára, ahol a világ legjobb kézilabdázójával, Mathias Gidsellel felálló Füchse Berlinnel találkozik Münchenben. A magyar válogatottban tétmérkőzésen legközelebb a januári Európa-bajnokságon láthatjuk Imre Bencét. Az ellenfelek már ismertek: a kristianstadi csoportkörben Lengyelország, Olaszország és Izland trión át vezet az út a középdöntőbe.