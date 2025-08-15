Tiszás smasszerek

Lehet, hogy sokan nem értenek velünk egyet, de mi azt jósoljuk: Magyar Péter embereinek vagy inkább fogdmegjeinek a lebukása ismét csak azt a hitet fogja táplálni a balos messiáspárt elnökében, hogy nem csupán árad, hanem ezzel is erősödik a Tisza. Történt ugyanis, hogy – mint lapunk részletesen beszámolt róla – már nem csupán egy tanúvallomás bizonyíthatja azt, hogy a nyíltan pártállami babérokra törő alakulat ávós stílusú smasszerei egy magánlakásban faggatták s kényszerítették volna terhelő információk közlésére a korábban az államigazgatásban dolgozó nőt. Nem bizony, mert volt olyan talpraesett a megzsarolt hölgy, hogy felvette a telefonbeszélgetést, amikor később az egyik elkövető felhívta, kimagyarázandó valamelyest a maffiatípusú eljárást. A külső szemlélő számára olyan világos, mint a nap, hogy mindez a nyomozó hatóság számára kellő corpus delictiként fog szolgálni.

Valami mégis azt súgja, hogy a baloldalon monopóliumra törő, egyre erőszakosabb eszközöket bevető párt vezérürüjének szemében ez a kapitális lebukás még inkább emeli a tettesek reputációját.

Elvégre minden tekintélyelvű, hatalmi arroganciában szenvedő vezér örül annak, ha a beosztottai utánozzák, s az ő gyakorlatát követik. Márpedig Radnai Márk tiszás alelnök, Vályi-Nagy András exállamtitkár és Gál András ügyvéd éppen főnöküket majmolták, nem vitás. Hisz mit csináltak, midőn egy magánlakásba tuszkolták egy kis vallatásra a gyanútlan áldozatot? Elvették a telefonját, ami teljesen önkéntes alapon nem mehetett, s ezzel szervilisen kopírozták Magyar Péter botrányos, egy évvel ezelőtti telefonelkobzós magánszámát. Tudják: azt, amelynek során nevezett elrabolta egy férfi telefonját, mert az illető levideózta, amint italos állapotban tinédzser lányokat zaklat tánc címén.