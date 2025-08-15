idezojelek
A Helyzet

Tiszás smasszerek

Radnai Márk tiszás alelnök, Vályi-Nagy András exállamtitkár és Gál András ügyvéd éppen főnöküket majmolták, nem vitás.

Megyeri Dávid
2025. 08. 15.

Lehet, hogy sokan nem értenek velünk egyet, de mi azt jósoljuk: Magyar Péter embereinek vagy inkább fogdmegjeinek a lebukása ismét csak azt a hitet fogja táplálni a balos messiáspárt elnökében, hogy nem csupán árad, hanem ezzel is erősödik a Tisza. Történt ugyanis, hogy – mint lapunk részletesen beszámolt róla – már nem csupán egy tanúvallomás bizonyíthatja azt, hogy a nyíltan pártállami babérokra törő alakulat ávós stílusú smasszerei egy magánlakásban faggatták s kényszerítették volna terhelő információk közlésére a korábban az államigazgatásban dolgozó nőt. Nem bizony, mert volt olyan talpraesett a megzsarolt hölgy, hogy felvette a telefonbeszélgetést, amikor később az egyik elkövető felhívta, kimagyarázandó valamelyest a maffiatípusú eljárást. A külső szemlélő számára olyan világos, mint a nap, hogy mindez a nyomozó hatóság számára kellő corpus delictiként fog szolgálni. 

Valami mégis azt súgja, hogy a baloldalon monopóliumra törő, egyre erőszakosabb eszközöket bevető párt vezérürüjének szemében ez a kapitális lebukás még inkább emeli a tettesek reputációját. 

Elvégre minden tekintélyelvű, hatalmi arroganciában szenvedő vezér örül annak, ha a beosztottai utánozzák, s az ő gyakorlatát követik. Márpedig Radnai Márk tiszás alelnök, Vályi-Nagy András exállamtitkár és Gál András ügyvéd éppen főnöküket majmolták, nem vitás. Hisz mit csináltak, midőn egy magánlakásba tuszkolták egy kis vallatásra a gyanútlan áldozatot? Elvették a telefonját, ami teljesen önkéntes alapon nem mehetett, s ezzel szervilisen kopírozták Magyar Péter botrányos, egy évvel ezelőtti telefonelkobzós magánszámát. Tudják: azt, amelynek során nevezett elrabolta egy férfi telefonját, mert az illető levideózta, amint italos állapotban tinédzser lányokat zaklat tánc címén. 

Másrészt amiatt is el kellett venniük azt a mobilt, mivel pontosan tudták magától a szektavezértől, milyen könnyen fel lehet venni a magánbeszélgetéseket. Ha Magyar Péter tudta rögzíteni titokban az akkori feleségével folytatott vallatásszerű diskurzust, ez az egykor az államigazgatásban dolgozó nő is felvehette volna a faggatását, amit ugye mindenképpen el kellett kerülniük. 

De már maga az egész terroristaakció is a pártgóré szolgai utánzása volt. A zsarolásban utolérhetetlen, ha tetszik, verhetetlen egykori elkényeztetett kádergyerek egy pillanatig sem habozott keményen megzsarolni nejét, az éppen az igazságügyi miniszteri posztot betöltő Varga Juditot. Ehhez képest sima ügy, rutineljárás lehetett a hű inasok részéről, hogy egy egyszerű volt államigazgatási dolgozót presszionáljanak a legsötétebb kommunista időket idéző, erőszakos módon. Főként a régebben egy újságírót többszörös ujjletöréssel megfenyegető Radnai Márknak ez valóban szinte ujjgyakorlatnak ígérkezett.

Apropó, kommunista idők és tempó! A pártállami titkosszolgálatnál, a III/III. csoportfőnökségnél előszeretettel alkalmaztak konspirációs lakásokat beszervezési és más zsarolási céllal. Az sem lehet véletlen, hogy a kormányzatra nézve terhelő adatok átadására rábírni próbált nőt is egy magánlakásban igyekeztek megdolgozni.
Úgy viszonylik tehát a vallató tiszás trió a pártelnökükhöz, mint a zsákhoz a foltjai. Természetesen a tekintetben is, hogy mindent szemrebbenés nélkül le fognak tagadni, főnökükkel az élen, függetlenül az egyértelmű bizonyítékoktól. Vagy ahogy a balos műanyagmessiás szokta: a kormányt fogja vádolni még ezzel is, mert szerinte mesterséges intelligenciával kreáltak ellenük hamis bizonyítékokat. Csak ez annyira lesz hiteles, mint amikor a füstölgő revolverrel a kezében lefülelt terrorista ártatlannak vallja magát.
 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

2015 nyarán Orbán Viktor miniszterelnök történelmi döntést hozott.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
