Magyar Pétert próbálják kimenteni a szövetségesei, húzzák az időt a diszkóbotrány ügyében + videó

A legfőbb ügyész tavaly ősszel tett lépéseket az ügyben, hiszen a telefon elvétele a lopás gyanúját is felveti. A magyar hatóságok pedig Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését kérték. Az Európai Parlament elnöke tavaly októberben jelentette be, hogy megkapták a magyar hatóságok kérelmét. Annak ellenére, hogy már január végén tárgyalt az EP jogi szakbizottsága Magyar Péter ügyéről, egyelőre nem született döntés, ráadásul májusig várhatóan nem is lesz fejlemény az ügyben.

Ipari méreteket ölt a pofátlan időhúzás Magyar Péter mentelmi jogának az európai parlamenti megtárgyalását illetően

– közölte Deutsch Tamás az üggyel kapcsolatban. A Fidesz EP-képviselője úgy látja, csak az időt húzza az Európai Parlament, és az a céljuk, hogy a 2026-os magyar választásokig biztosítsák Magyar Péter mentelmi jogát.

Az üggyel kapcsolatban említhető Jana Nagyová EP-képviselő mandátumának felfüggesztésének esete, akinek a cseh hatóságok Magyar Péter ügyével egy időben kérték mandátumának felfüggesztését. A cseh politikust viszont már januárban meghallgatta az illetékes bizottság, és hamarosan véget is ér a mentelmi ügyének megtárgyalása.