Szenzáció: a magyar apa után a fia is tétmeccset játszhat a Manchester United ellen

Nem tudni, hogy Turi Géza és fia, ifjabb Turi Géza Dávid mit érzett akkor, amikor kiderült, hogy az angol Ligakupa következő fordulójában a negyedosztályú Grimsby Town csapata mellé a Manchester United együttesét húzták ki a sorsoláskor, de az, hogy így történt, különleges helyzetet teremthet. Megtörténhet ugyanis az, hogy az apa után a fia is tétmeccset játszhat a világ egyik legnevesebb klubcsapata ellen. Ilyen pedig egészen biztosan nem volt még a magyar labdarúgás történetében. A Grimsby Town ugyanis a Ligakupa selejtezőjében 3-1-re nyert a Shrewsbury Town FC ellen, a meccs egyik legjobbja Turi Géza Dávid volt.

Fotó: Grimsby Town Facebook

Turi Géza Dávid élete meccsére készülhet

Ki ne emlékezne a Bajnokok Ligája selejtezőjében 23 évvel ezelőtt lejátszott ZTE–Manchester United mérkőzésre és annak visszavágójára. A nagyképű angolok igencsak meglepődtek, amikor a budapesti első mérkőzés 90. percében Koplárovics Béla beverte nekik a mérkőzés egyetlen, egyben győztes gólját. Az mondjuk várható volt, hogy ez az 1-0 az angliai visszavágón nem lesz elég, nem is lett, mert a Manchester 5-0-ra verte meg a Zalaegerszeget.

A második mérkőzés 75. percében a portugál bíró kiállította a ZTE kapusát, Szasa Ilicset, a helyére Turi Géza jött be a magyar kapuba.

Valamivel több, mint negyedóra jutott neki az Álmok Színházában, de ő sem tudta megakadályozni a Manchester United fölényes győzelmét.

Az apa után most jöhet a fia

A Grimsby–Manchester United Ligakupa-mérkőzésre augusztus 26-án vagy 27-én kerül sor a Blundell Parkban. Mondani sem kell, hogy a negyedosztályban játszó klub életében micsoda nap lesz ez. S ugyanez igaz Turi Géza fiára, ifjabb Turi Gézára is, aki most szintén élete meccsére készülhet. A fiatal magyar játékos idén februárban lett az angolok játékosa.

Annak ellenére választotta ezt a csapatot, hogy Svédországból és Norvégiából is akadtak olyan élvonalbeli klubok, amelyek szívesen látták volna a négyéves kora óta Feröeren élő magyart. Azt is elmondhatjuk, hogy magyar focista soha nem várt annyit egy átigazolásra, mint az ifjabbik Turi. Négy évvel ezelőtt, 19 éves korában kérvényezte a dán állampolgárságot, amelyet normális esetben másfél év alatt kellett volna megkapnia.

Az ügy azonban elhúzódott, miközben a szigorú bevándorlási szabályok miatt az ifjabbik Turi nem hagyhatta el a Feröer szigeteket 90 napnál hosszabb időre. Ez azt is jelentette, hogy négy éven át esélye sem volt külföldre igazolni.

A Grimsby Town volt végül az a csapat, amely a legkitartóbban küzdött az ifjabbik Turiért. A klub elnöke és menedzsere a csapat különgépével repült Feröerre, s ott olyan ajánlatot tett Turiért, amit a játékos és családja örömmel fogadott el. 2025. február első napján érkezett meg Turi a Grimsby csapatához, ahol óriási szeretettel és tisztelettel fogadták.