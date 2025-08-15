Turi Géza DávidManchester UnitedGrimsby Town

Szenzáció: a magyar apa után a fia is tétmeccset játszhat a Manchester United ellen

Egészen biztosan állíthatjuk, hogy nem volt még olyan magyar család, ahol az apa és fia is tétmeccset játszhatott volna a világ egyik leghíresebb klubcsapata, a Manchester United ellen. Márpedig néhány nap múlva nagy valószínűséggel ez is megtörténik. Turi Géza Dávid a negyedosztályú Grimsby játékosaként élete meccsére készülhet.

Lantos Gábor
2025. 08. 15. 5:19
Turi Géza Dávid itt még a feröeri Klaksvík kék mezében küzd, de most már a Manchester United ellen készül
Turi Géza Dávid itt még a feröeri Vikingur kék mezében küzd, de most már a Manchester United ellen készül Fotó: Klaksvík.fo
Nem tudni, hogy Turi Géza és fia, ifjabb Turi Géza Dávid mit érzett akkor, amikor kiderült, hogy az angol Ligakupa következő fordulójában a negyedosztályú Grimsby Town csapata mellé a Manchester United együttesét húzták ki a sorsoláskor, de az, hogy így történt, különleges helyzetet teremthet. Megtörténhet ugyanis az, hogy az apa után a fia is tétmeccset játszhat a világ egyik legnevesebb klubcsapata ellen. Ilyen pedig egészen biztosan nem volt még a magyar labdarúgás történetében. A Grimsby Town ugyanis a Ligakupa selejtezőjében 3-1-re nyert a Shrewsbury Town FC ellen, a meccs egyik legjobbja Turi Géza Dávid volt. 

Fotó: Grimsby Town Facebook

Turi Géza Dávid élete meccsére készülhet

Ki ne emlékezne a Bajnokok Ligája selejtezőjében 23 évvel ezelőtt lejátszott ZTE–Manchester United mérkőzésre és annak visszavágójára. A nagyképű angolok igencsak meglepődtek, amikor a budapesti első mérkőzés 90. percében Koplárovics Béla beverte nekik a mérkőzés egyetlen, egyben győztes gólját. Az mondjuk várható volt, hogy ez az 1-0 az angliai visszavágón nem lesz elég, nem is lett, mert a Manchester 5-0-ra verte meg a Zalaegerszeget. 

A második mérkőzés 75. percében a portugál bíró kiállította a ZTE kapusát, Szasa Ilicset, a helyére Turi Géza jött be a magyar kapuba. 

Valamivel több, mint negyedóra jutott neki az Álmok Színházában, de ő sem tudta megakadályozni a Manchester United fölényes győzelmét.

Az apa után most jöhet a fia

A Grimsby–Manchester United Ligakupa-mérkőzésre augusztus 26-án vagy 27-én kerül sor a Blundell Parkban. Mondani sem kell, hogy a negyedosztályban játszó klub életében micsoda nap lesz ez. S ugyanez igaz Turi Géza fiára, ifjabb Turi Gézára is, aki most szintén élete meccsére készülhet. A fiatal magyar játékos idén februárban lett az angolok játékosa. 

Annak ellenére választotta ezt a csapatot, hogy Svédországból és Norvégiából is akadtak olyan élvonalbeli klubok, amelyek szívesen látták volna a négyéves kora óta Feröeren élő magyart. Azt is elmondhatjuk, hogy magyar focista soha nem várt annyit egy átigazolásra, mint az ifjabbik Turi. Négy évvel ezelőtt, 19 éves korában kérvényezte a dán állampolgárságot, amelyet normális esetben másfél év alatt kellett volna megkapnia. 

Az ügy azonban elhúzódott, miközben a szigorú bevándorlási szabályok miatt az ifjabbik Turi nem hagyhatta el a Feröer szigeteket 90 napnál hosszabb időre. Ez azt is jelentette, hogy négy éven át esélye sem volt külföldre igazolni.

A Grimsby Town volt végül az a csapat, amely a legkitartóbban küzdött az ifjabbik Turiért. A klub elnöke és menedzsere a csapat különgépével repült Feröerre, s ott olyan ajánlatot tett Turiért, amit a játékos és családja örömmel fogadott el. 2025. február első napján érkezett meg Turi a Grimsby csapatához, ahol óriási szeretettel és tisztelettel fogadták.

Innentől kedzve nincs más hátra, mint a napok visszaszámlálása. A Manchester United bárhol lép fel a világon, azonnal az érdeklődés középpontjába kerül. Nem lesz ez másképpen a Grimsby Town elleni összecsapáson sem. Turi Géza Dávidnak itt az óriási lehetőség, hogy megmutassa magát Angliának és az egész világnak.

Lapunk szombati kiadásában hosszabb interjút olvashatnak majd ifjabb Turi Géza édesapjával, a Klaksvík és a feröeri labdarúgó-válogatott kapusedzőjével, Turi Gézával.

 

