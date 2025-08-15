A 700 lakosú Flecken Zechlin egy idilli fürdőváros Brandenburgban. A Rheinsberg városához tartozó kis falu létszáma azonban növekedni fog, miután egy volt kelet-német szállodában nagy menekültszállás létesül. A lakosok akaratával ellentétben és kétes üzletemberek, a migránsmaffia részvételével – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A 700 lakosú Flecken Zechlin egy idilli fürdőváros Brandenburgban, azonban egy volt kelet-német szállodában nagy menekültszállás létesül. A lakosok akaratával ellentétben és kétes üzletemberek, a migránsmaffia részvételével

Fotó: AFP

A helyi botrány felveti a korrupció, a hűtlen kezelés és a demokratikus eszközök hiányának kérdéseit. Az Ostprignitz-Ruppin járásban mindig ugyanazok a vállalkozók keresnek pénzt a menekültek elszállásolásán, és több millió euró adófizetői pénzt kapnak.

Itt sok idős ember él, akik nyugalomra vágynak. Az újságból tudtuk meg, mi készül. Előtte egyáltalán nem beszéltek velünk. Az egész úgy tűnt, mintha már kőbe lenne vésve

– mondta egy helyi lakos a nius.de portálnak, aki csak néhány méterre lakik a hamarosan megnyíló menekültszállástól.

Nem volt semmilyen megbeszélés. Csak elutasítottak minket. Ez teljesen megsértette közösségünk autonómiáját. Nincs helyünk az óvodában, és az iskolákban sem tudjuk elhelyezni a gyerekeket. Nincs rendőri jelenlét, amely esetleges problémákat megoldhatna

– mondta a 39 éves nő.

„Az adófizetők pénze sötét csatornákba folyik”

Adrian Garcia-Landa hónapokig nyomozott oknyomozó újságíróként a menekültügyeken nyerészkedő vállalkozók üzletei után és elsőként számolt be exkluzív riportjában az ellentmondásokról.

A menekültszállásokat arra használják, hogy az adófizetők pénzét sötét csatornákba tereljék

– mondta, hozzátéve, „tíz éve egy üzletemberekből álló csoport, akik egyébként csalás és okirat-hamisítás miatt büntetett előéletűek, gyakorlatilag monopóliumot élvez a menekülteknek szánt szállások bérbeadásában.”

Ez mindig ugyanazon a mintán alapul: bérbe veszik az épületet, majd azonnal továbbadják jelentősen magasabb áron. Vagy nagyon olcsón megveszik, hogy aztán bérbe adhassák a kerületnek. Tehát mindig arról van szó, hogy ez a csoport szedi be a bérleti díjakat, vagyis ők nyernek ezeken.

Menekültszállás az üdülőterületen – a polgármester tehetetlen

Frank-Rudi Schwochow Rheinsberg polgármestere, és a településen népszerűnek számít. Számára egyértelmű: itt valami nem stimmel. A projektekhez külön cégeket alapítanak. „Rheinsbergben például a Lehmann Investment 2.0 GmbH-t. És így megy ez folyamatosan. A kerület szeretne valamit kínálni, például Flecken Zechlinben. Aztán előbb megveszik. Majd bérleti szerződést kötnek – horribilis összegekért” – mondja.

Az államilag elismert üdülőhely közepén a lakosság akaratával ellentétben tömegszállást építenek

– foglalja össze a helyi politikus, és utal a kétes vállalkozókra.