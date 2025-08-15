Egyetlen akadálya lehet a Liverpool címvédésének – rajtol a Premier League!

Péntek este a Liverpool és a Bournemouth összecsapásával veszi kezdetét a Premier League új idénye, a nyitómérkőzés magyar szempontból is pikánsnak ígérkezik, hiszen Kerkez Milos éppen Andoni Iraola együttesétől szerződött a nyáron a címvédőhöz. A Community Shield-meccset elbukták Mohamed Szalahék, nem túlzás azonban kijelenteni, hogy a Vörösök szurkolói a szuperkupánál sokkal nívósabb trófeákat vizionálnak az évad végi sikermérésnél. De milyen út vezethet az újabb diadalokig?

Arne Slot ismét Premier League-aranyéremig vezetné a Liverpoolt (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Az újdonság ereje már nem segíthet

Arne Slot debütáló idénye nem alakulhatott volna ennél jobban: az előző kiírás előtt az építkezés tűnt reálisnak a Liverpool kapcsán, ehhez képest gyakorlatilag végiggyalogolt a mezőnyön a gárda, amelynél Jürgen Klopp örökségét kellett átvennie a holland szakembernek, aki hibátlanul teljesítette a feladatot.

A klub nyara egyszerre volt látványos és tragikus: miközben olyan klasszisok érkeztek, mint Florian Wirtz, Hugo Ekitiké és Jeremie Frimpong – valamint balhátvéd posztra Kerkez Milos és a kapuba Pécsi Ármin –, a csapatot megrázta Diogo Jota halála . A Guardian szerint „a klub történetének egyik legsötétebb pillanata ez, amely ugyanakkor össze is kovácsolhatja a játékosokat és a szurkolókat”. A 20-as mez visszavonultatása szimbolikus gesztus, amely egy egész idény motivációs forrása lehet. A védelem stabilitása viszont továbbra is kérdéses: Virgil van Dijk és Ibrahima Konaté mögött nincs igazi mélység, ezért Marc Guéhi leigazolása kulcsfontosságú lehet. A magyar szurkolók számára külön öröm, hogy Szoboszlai Dominik továbbra is alapember a középpályán, Kerkez pedig már az első perctől komoly szerepet kaphat. Slot magasabb presszingre épülő játéka támadásban új dimenziót adhat a csapatnak, ugyanakkor a védelem törékenysége az idény kritikus pillanataiban kerülhet felszínre.

Ez utóbbira remek példa a PSG elleni Bajnokok Ligája-párharc, amely az idény egy olyan szakaszában jött, amikor kicsit elfogyott a Liverpool lendülete, és talán itt lehet a legjobban előrelépni. A keret így is az egyik, ha nem a legerősebb a PL-ben, és akkor még nem beszéltünk Alexander Isak lehetséges érkezéséről…

És ha már a legerősebb szót elővettük: több szaklap, például a The Athletic a bajnokságot felvezető, Liverpoollal foglalkozó anyagában nem jelölte Szoboszlait az együttes legerősebbnek tartott kezdőcsapatába, miközben Slot reakciói és megnyilvánulásai alapján továbbra is biztos pontnak tűnik a magyar válogatott csapatkapitánya.

Érdemes lesz figyelemmel kísérni, hogy ilyen téren mi változhat a Poolnál, és a hierarchia átalakulása milyen hatással lehet Szoboszlaira.