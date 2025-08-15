Premier LeagueLiverpoolPécsi ÁrminManchester CityKerkez MilosArsenalSzoboszlai Dominikbeharangozó

Egyetlen akadálya lehet a Liverpool címvédésének – rajtol a Premier League!

A 2025–2026-os Premier League-idény rajtja előtt ismét három fő esélyes köré sűrűsödik a figyelem: a címvédő Liverpool, az elmúlt években folyamatosan erősödő Arsenal, valamint a visszavágásra készülő Manchester City ezúttal is középpontban lehet. Mögöttük ott lohol a Chelsea és a Manchester United, miközben a frissen feljutott Leeds, Sunderland és Burnley abban reménykedik, hogy elkerüli a gyors visszautat a Championshipbe. A világ egyik legerősebb, de kétségkívül legnépszerűbb bajnokságának számító Premier League immár három magyarral, Kerkez Milossal, Pécsi Árminnal és Szoboszlai Dominikkal ígér újabb felejthetetlen pillanatokat az angol labdarúgás szerelmeseinek.

Bacsinszki Ádám
2025. 08. 15. 4:48
Szoboszlai Dominik ismét vezéregyénisége lehet a Liverpoolnak Fotó: Oli Scarff Forrás: AFP
Péntek este a Liverpool és a Bournemouth összecsapásával veszi kezdetét a Premier League új idénye, a nyitómérkőzés magyar szempontból is pikánsnak ígérkezik, hiszen Kerkez Milos éppen Andoni Iraola együttesétől szerződött a nyáron a címvédőhöz. A Community Shield-meccset elbukták Mohamed Szalahék, nem túlzás azonban kijelenteni, hogy a Vörösök szurkolói a szuperkupánál sokkal nívósabb trófeákat vizionálnak az évad végi sikermérésnél. De milyen út vezethet az újabb diadalokig?

Arne Slot ismét Premier League-aranyéremig vezetné a Liverpoolt
Arne Slot ismét Premier League-aranyéremig vezetné a Liverpoolt (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Az újdonság ereje már nem segíthet

Arne Slot debütáló idénye nem alakulhatott volna ennél jobban: az előző kiírás előtt az építkezés tűnt reálisnak a Liverpool kapcsán, ehhez képest gyakorlatilag végiggyalogolt a mezőnyön a gárda, amelynél Jürgen Klopp örökségét kellett átvennie a holland szakembernek, aki hibátlanul teljesítette a feladatot.

A klub nyara egyszerre volt látványos és tragikus: miközben olyan klasszisok érkeztek, mint Florian Wirtz, Hugo Ekitiké és Jeremie Frimpong – valamint balhátvéd posztra Kerkez Milos és a kapuba Pécsi Ármin –, a csapatot megrázta Diogo Jota halála . A Guardian szerint „a klub történetének egyik legsötétebb pillanata ez, amely ugyanakkor össze is kovácsolhatja a játékosokat és a szurkolókat”. A 20-as mez visszavonultatása szimbolikus gesztus, amely egy egész idény motivációs forrása lehet. A védelem stabilitása viszont továbbra is kérdéses: Virgil van Dijk és Ibrahima Konaté mögött nincs igazi mélység, ezért Marc Guéhi leigazolása kulcsfontosságú lehet. A magyar szurkolók számára külön öröm, hogy Szoboszlai Dominik továbbra is alapember a középpályán, Kerkez pedig már az első perctől komoly szerepet kaphat. Slot magasabb presszingre épülő játéka támadásban új dimenziót adhat a csapatnak, ugyanakkor a védelem törékenysége az idény kritikus pillanataiban kerülhet felszínre.

Ez utóbbira remek példa a PSG elleni Bajnokok Ligája-párharc, amely az idény egy olyan szakaszában jött, amikor kicsit elfogyott a Liverpool lendülete, és talán itt lehet a legjobban előrelépni. A keret így is az egyik, ha nem a legerősebb a PL-ben, és akkor még nem beszéltünk Alexander Isak lehetséges érkezéséről…

És ha már a legerősebb szót elővettük: több szaklap, például a The Athletic a bajnokságot felvezető, Liverpoollal foglalkozó anyagában nem jelölte Szoboszlait az együttes legerősebbnek tartott kezdőcsapatába, miközben Slot reakciói és megnyilvánulásai alapján továbbra is biztos pontnak tűnik a magyar válogatott csapatkapitánya.

Érdemes lesz figyelemmel kísérni, hogy ilyen téren mi változhat a Poolnál, és a hierarchia átalakulása milyen hatással lehet Szoboszlaira.

Gyökeres változások az Arsenalnál

„Egy grafikus alkotása talán még a szavaknál is jobban visszaadná képileg, hogy az Arsenal évek óta másnak az árnyékában nézegeti a PL-trófeát, de a kacérkodás és a szezonközeli pillanatnyi illúzió után a hajrában a serleg mindig más karjaiban köt ki – legyen szó korábban a Manchester Cityről, vagy idén a Liverpoolról. Elnézve viszont a nyári eseményeket, lehet, hogy hamarosan eljön az igazság pillanata, vagy így, vagy úgy.”

A Spíler TV-nél rendszeresen angol bajnokikat közvetítő, lapunknak interjút adó Márkus Ádám ezekkel a szavakkal jellemezte az Arsenalt, és talán keresve sem tudnánk pontosabb leírást adni Mikel Arteta csapatáról. Az előző előtti két idényben hajszállal maradt le a hőn áhított aranyéremről a csapat, amely legutóbb hiába számított a Liverpool legfőbb kihívójának, nem tudta igazán megszorongatni a későbbi bajnokot.

Gyökeres Viktor góljai sokat érhetnek az Arsenalnak
Gyökeres Viktor góljai sokat érhetnek az Arsenalnak (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Az Arsenal egyik legnagyobb gyengeségének tartott szűk keret alaposan orvosolva lett az új sportigazgató, Andrea Berta remek munkájának köszönhetően, Gyökeres Viktor személyében Európa egyik legjobb góllövőjét sikerült megszerezni, de Martín Zubimendi és Noni Madueke is fontos alapember lehet, miközben a keret mélységét a PL-rutinnal felvértezett Christian Nörgaard növelheti többek között.

A kulcskérdés a taktikában rejlhet: Arteta visszatér-e a korábbi bátrabb, támadóbb felfogáshoz, vagy marad a kontrollált játék, amely ugyan kevés gólt engedett, de a támadások időnként statikussá váltak. Erre a válasz az Arsenal idényét jelentősen befolyásolhatja…

Rodri visszatérése lehet a legnagyobb erősítés

Az elmúlt nyolc hónapban rengeteg pénzt, körülbelül háromszázmillió fontot költöttek arra, hogy a Manchester City visszatérjen a helyes útra egy katasztrofális idény után. A csapat a harmadik helyen végzett, és elveszítette az FA-kupa döntőjét, így trófea nélkül maradt, márpedig ez nem sűrűn fordult elő Pep Guardiola irányításával. A sikertelenségben fontos szerepet játszott, hogy az egyik legfontosabb elemnek számító Rodri szinte a teljes évadot kihagyta sérülés miatt, az ő visszatérése jelentheti a legnagyobb erősítést.

Kevin De Bruyne távozása óriási érvágás lehet, még úgy is, hogy a Premier League történetének valaha volt egyik legjobb középpályása már nem töltött be olyan kulcsszerepet, mint korábban. Omar Marmus személyében viszont végre van egy olyan második számú támadója Erling Haaland mellett, aki góljaival segíthet a nehéz pillanatokban – egy ilyen játékos nagyon hiányzott Julián Álvarez távozása óta.

Guardiola utolsó előtti idénye az átalakulásról szólhat a Citynél, s éppen emiatt az évad második felére állhat össze igazán a csapat, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem kell számolni az előző nyolc kiírásból hatot megnyerő együttessel.

És a többiek…

A klubvilágbajnokságon diadalmaskodó Chelsea számára a top négybe való visszatérés lehet a legfontosabb, ugyanakkor ha van csapat a korábban említett hármas mellett, amely beleszólhat a bajnoki címért zajló versenyfutásba, az éppen Enzo Maresca gárdája lehet. Joao Pedro érkezése új dimenziókat jelenthet a támadósorban, a kulcs emellett a fiatalok fejlődése és a védelem szervezettsége lesz. A londoni kékek akkor lehetnek igazán veszélyesek, ha elkerülik a tavalyi formahullámzásokat.

A Manchester United új edzői filozófiával próbál egyenesbe jönni – egyelőre kevés sikerrel –, a Newcastle célja a top hatba kerülés lehet, a Tottenham pedig támadóerősítésekkel és fiatalítással készül, de a Bajnokok Ligájába való visszajutás hatalmas kihívás lesz így is.

– Számomra nagy kérdés, hogy a három újonc közül egy meg tud-e ragadni a legmagasabb szinten, mert az elmúlt évek tapasztalata az, hogy nem. Márpedig nagyon jót tenne a ligának, hogyha nem lenne ennyire kiszámítható a kiesés elleni küzdelem. A Sunderland nagyon izgalmas Granit Xhaka leigazolásával, és rajta kívül is azért hoztak jó játékosokat, de hogy ebből lesz-e egy bennmaradásért küzdő csapat, az nagyon nagy lutri. A Leeds United elvileg a legerősebb, de az edzője nem biztos, hogy Premier League-kompatibilis, bár ott is azért alakítottak a kereten. A Burnley egy klasszikus liftezőcsapat lett, főleg, hogy James Trafford visszament a Manchester Citybe – mondta az újoncokról Márkus Ádám.

PREMIER LEAGUE, 1. FORDULÓ 

Augusztus 15., péntek 
Liverpool–Bournemouth 21.00 (tv: Match4) 
Augusztus 16., szombat 
Aston Villa–Newcastle United 13.30 (tv: Spíler1) 
Brighton–Fulham 16.00
Sunderland–West Ham United 
Tottenham–Burnley 16.00 (tv: Spíler1) 
Wolverhampton–Manchester City 18.30 (tv: Spíler1) 
Augusztus 17., vasárnap 
Chelsea–Crystal Palace 15.00 (tv: Spíler1) 
Nottingham–Brentford 15.00
Manchester United–Arsenal 17.30 (tv: Spíler1) 
Augusztus 18., hétfő 
Leeds United–Everton 21.00 (tv: Match4) 

 

 

 

