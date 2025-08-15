Egyetlen akadálya lehet a Liverpool címvédésének – rajtol a Premier League!

Péntek este a Liverpool és a Bournemouth összecsapásával veszi kezdetét a Premier League új idénye, a nyitómérkőzés magyar szempontból is pikánsnak ígérkezik, hiszen Kerkez Milos éppen Andoni Iraola együttesétől szerződött a nyáron a címvédőhöz. A Community Shield-meccset elbukták Mohamed Szalahék, nem túlzás azonban kijelenteni, hogy a Vörösök szurkolói a szuperkupánál sokkal nívósabb trófeákat vizionálnak az évad végi sikermérésnél. De milyen út vezethet az újabb diadalokig?
Az újdonság ereje már nem segíthet
Arne Slot debütáló idénye nem alakulhatott volna ennél jobban: az előző kiírás előtt az építkezés tűnt reálisnak a Liverpool kapcsán, ehhez képest gyakorlatilag végiggyalogolt a mezőnyön a gárda, amelynél Jürgen Klopp örökségét kellett átvennie a holland szakembernek, aki hibátlanul teljesítette a feladatot.
A klub nyara egyszerre volt látványos és tragikus: miközben olyan klasszisok érkeztek, mint Florian Wirtz, Hugo Ekitiké és Jeremie Frimpong – valamint balhátvéd posztra Kerkez Milos és a kapuba Pécsi Ármin –, a csapatot megrázta Diogo Jota halála . A Guardian szerint „a klub történetének egyik legsötétebb pillanata ez, amely ugyanakkor össze is kovácsolhatja a játékosokat és a szurkolókat”. A 20-as mez visszavonultatása szimbolikus gesztus, amely egy egész idény motivációs forrása lehet. A védelem stabilitása viszont továbbra is kérdéses: Virgil van Dijk és Ibrahima Konaté mögött nincs igazi mélység, ezért Marc Guéhi leigazolása kulcsfontosságú lehet. A magyar szurkolók számára külön öröm, hogy Szoboszlai Dominik továbbra is alapember a középpályán, Kerkez pedig már az első perctől komoly szerepet kaphat. Slot magasabb presszingre épülő játéka támadásban új dimenziót adhat a csapatnak, ugyanakkor a védelem törékenysége az idény kritikus pillanataiban kerülhet felszínre.
Ez utóbbira remek példa a PSG elleni Bajnokok Ligája-párharc, amely az idény egy olyan szakaszában jött, amikor kicsit elfogyott a Liverpool lendülete, és talán itt lehet a legjobban előrelépni. A keret így is az egyik, ha nem a legerősebb a PL-ben, és akkor még nem beszéltünk Alexander Isak lehetséges érkezéséről…
És ha már a legerősebb szót elővettük: több szaklap, például a The Athletic a bajnokságot felvezető, Liverpoollal foglalkozó anyagában nem jelölte Szoboszlait az együttes legerősebbnek tartott kezdőcsapatába, miközben Slot reakciói és megnyilvánulásai alapján továbbra is biztos pontnak tűnik a magyar válogatott csapatkapitánya.
Érdemes lesz figyelemmel kísérni, hogy ilyen téren mi változhat a Poolnál, és a hierarchia átalakulása milyen hatással lehet Szoboszlaira.