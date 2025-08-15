Idő- és beruházásigényes lenne az energetikai együttműködés Ukrajnával

A diverzifikációra törekvés a magyar energiapolitika sarokkövének mondható. A cél az ország biztonságos ellátása, és hogy ez lehetőleg minél több irányból, megbízható partnerekkel és a lehető legkedvezőbb áron történjen. E törekvésbe illeszkedik egy új orosz–szerb gázvezeték terve, amelyben Magyarország is kulcsfontosságú szerepet kapna, hiszen hazánkba is szállítana orosz gázt – írja a Izvesztyija orosz napilap saját forrásaira hivatkozva. Hozzáteszik, „a végső döntést csak akkor hozzák meg, ha a Gazpromnak is szüksége van erre az útvonalra”. Mindez a magyar energiapolitikába jól illeszkedik, viszont az uniósnak ellentmond, ugyanis 2028-ra teljesen meg akarják szüntetni az orosz importot. Szerbia azonban teljesen máshogy gondolkodik, nekik – a magyar érvek között is megjelenő ár- és megbízhatósági tényezők miatt – minél több orosz gázra van szükségük, és ezt nyilvánvalóvá is tették.

Az EU számára Ukrajna lenne az egyik nagy energia-lelőhely, ami bár nem alaptalan, viszont jelenleg az ukrán áramiport negyven százaléka Magyarországról érkezik

Fotó: Libkos

A körvonalazódó lehetőséghez képest az unió Ukrajnában látja a nagy lehetőséget. A kapacitások alapján nem alaptalanul ugyan, ám az, hogy mintegy megváltást jelentene, egyelőre biztosan túlzó.

Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója lapunk megkeresésére elmondta, Ukrajnában valóban nagy hangsúlyt helyeztek a megújuló energiaforrások kiaknázására, komoly nap- és szélerőműprojektek megvalósításával.

A háború kitörése előtt igen kedvező kötelező átvételi tarifákat biztosítottak a zöldenergia-termelők számára, ezzel is ösztönözve a beruházásokat.

Ukrajnának megvannak a lehetőségei arra, hogy saját lelőhelyeiből származó földgázt és kőolajat is piacra bocsásson, ezeknek a mennyisége azonban egyelőre kérdéses. Amiben Ukrajna korábban valóban erős volt, az a tranzit, így Európa energiaellátása gyakran kötődött Ukrajnához. Igaz, ebben nagy szerepet játszott az orosz gáz is – emelte ki Seremet Sándor, rámutatva, hogy Ukrajna teljes tranzitkapacitása közel 149 milliárd köbméter gáz, valamint további harmincmilliárd köbméter tárolására alkalmas föld alatti tárolórendszere van kiépítve. Utóbbi nagy része a nyugati régiókban található. Nem véletlenül vetődik fel tehát, hogy Európának mindez hasznára lehet.