A Paks nagy hátrányból izgalmassá tette a Kl-selejtezős párharcát

Bognár György nem kertelt, a Polisszja Zsitomir elleni, eperjesi meccsen elszenvedett 3-0-s vereség után kijelentette: nincs reális esély a Paks továbbjutására. Ettől függetlenül egyértelmű volt, hogy a magyar csapat hazai pályán mindent megtesz majd a győzelemért ukrán riválisa ellen a Konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában.

Windecker József és Olekszij Huculjak csatája a Paks és Polisszja Zsitomir Konferencialiga-selejtezőjén (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A visszavágón Bognár György két csatárral kezdett: Tóth Barna és Böde Dániel is az első perctől a pályán volt az ukránok ellen.

Mi történt a Paks Kl-selejtezőjén?

Az első félidőben az ukránok kezdtek veszélyesebben, de a játékrész hajrájában Szabó János a Paksnak szerezte meg a vezetést. Sőt, akár követhette volna a tolnai csapat az első meccs ukrán példáját két gyors egymás utáni góllal, Tóth Barna lövését azonban védte a vendégek kapusa.