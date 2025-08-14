KonferencialigaPaksi FCBognár György

A Paks nagy hátrányból izgalmassá tette a Kl-selejtezős párharcát

A Konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában a Paks az idegenbeli 3-0-s vereség után nehéz helyzetből várta az ukrán Polisszja Zsitomir elleni visszavágót. Bognár György csapata mégis közel került a nagy fordításhoz, Szabó János és Tóth Barna is betalált, de a 2-1-es győzelem csak ahhoz volt elég, hogy a Paks emelt fővel búcsúzzon.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 20:56
Zeke Márió és Olekszij Huculjak küzd a labdáért a Paks és a Polisszja Zsitomir Konferencialiga-selejtezőjén Fotó: MTI/Vasvári Tamás
Bognár György nem kertelt, a Polisszja Zsitomir elleni, eperjesi meccsen elszenvedett 3-0-s vereség után kijelentette: nincs reális esély a Paks továbbjutására. Ettől függetlenül egyértelmű volt, hogy a magyar csapat hazai pályán mindent megtesz majd a győzelemért ukrán riválisa ellen a Konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában.

Windecker József és Olekszij Huculjak csatája a Paks és Polisszja Zsitomir Konferencialiga-selejtezőjén
Windecker József és Olekszij Huculjak csatája a Paks és Polisszja Zsitomir Konferencialiga-selejtezőjén (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A visszavágón Bognár György két csatárral kezdett: Tóth Barna és Böde Dániel is az első perctől a pályán volt az ukránok ellen.

Mi történt a Paks Kl-selejtezőjén?

Az első félidőben az ukránok kezdtek veszélyesebben, de a játékrész hajrájában Szabó János a Paksnak szerezte meg a vezetést. Sőt, akár követhette volna a tolnai csapat az első meccs ukrán példáját két gyors egymás utáni góllal, Tóth Barna lövését azonban védte a vendégek kapusa.

A második félidő elején viszont Tóth újabb lövésével szemben már tehetetlen volt Volinyec, így belátható közelségbe került a nagy fordítás.

A hajrában nyomott a Paks, Zeke Márió nagy helyzetben lőtt kapu mellé. A hosszabbításban már inkább az ukránok előtt adódtak lehetőségek, s végül a csereként beállt Talles le is zárta a párharcot.

Emelt fővel, de kiesett Bognár György csapata, a Kl-főtábláért pedig a Polisszja meccselhet az olasz Fiorentina ellen.

Ami a Paksnak nem sikerült, az az ETO FC-nek igen: a győriek hazai pályán megfordították a svéd AIK elleni párharcot, így bejutottak a selejtező utolsó fordulójába.

Konferencialiga, selejtező, 3. forduló, visszavágó

Paks–Polisszja Zsitomir 2-1 (1-0), gólszerzők: Szabó J. (39.), Tóth B. (48.), illetve Talles (90+6.)

Továbbjutott a Polisszja, 4-2-es összesítéssel

 

