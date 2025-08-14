kézilabdaU19-es magyar férfi kézilabda-válogatottvb-negyeddöntőFazekas MátéU19-es kézilabda-vb

Fazekasék őrült drámája, az utolsó támadással dőlt el a vb-negyeddöntő

Az 5–8. helyért folytathatja a magyar férfi ifjúsági kézilabda-válogatott az Egyiptomban zajló korosztályos világbajnokságon, miután a csütörtöki negyeddöntőben Fazekas Mátéék 32-31-re kikaptak Németországtól.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 20:06
Fazekas Máté katartikus gólt dobott az U19-es kézilabda-világbajnokságon a Magyarország-Ausztria mérkőzésen
Fazekas Máté az U19-es kézilabda-világbajnokság Németország elleni negyeddöntőjén is a magyarok egyik legjobbja volt (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)
Az egyiptomi U19-es férfikézilabda-világbajnokságon a magyar válogatott Marokkót 45-20-ra, Koszovót 37-28-ra, Svájcot pedig 39-29-re győzte le a csoportkörben. A kairói középdöntő nyitányán Fazekas Máté utolsó másodperces bombagóljával Ausztria ellen 33-32-re nyert, és bebiztosította a továbbjutását Gulyás István szövetségi edző együttese. A csoportelsőségről döntő találkozón aztán Svédország öt góllal jobbnak bizonyult, így második helyezettként a veretlenül menetelő Németország volt a negyeddöntős ellenfél csütörtök este.

Fazekas Máté felépült a kisebb bokasérüléséből, és játszhatott az U19-es férfikézilabda-vb negyeddöntőjében
Fazekas Máté felépült a kisebb bokasérüléséből, és játszhatott az U19-es férfikézilabda-vb negyeddöntőjében (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

Fazekas Mátéék fordulatos vb-negyeddöntőt vívtak

A korábbi felnőttválogatott Eklemovics Nikola és Fazekas Nándor fiai, Eklemovics Márkó és Fazekas Máté vezérletével a negyeddöntő elején még lépést tudott tartani Magyarország a németekkel, de 7-4-es hátrányban következett Gulyás István időkérése. A felzárkózás után ismét ellépett az ellenfél, ám 13-9-es hátrányból a 27. percben, 14-13-nál először sikerült a vezetést is megszereznie a magyaroknak. A félidei szünetre mégis 15-14-es előnnyel mehettek a németek.

A második játékrész elején felváltva estek a találatok, szinte minden támadásból gól született. A tavalyi ifjúsági Európa-bajnokságon bronzérmes magyar válogatott Fazekas lövéséből a 41. percben tudott egyenlíteni (21-21). A folytatás is tele volt fordulatokkal, és a németek jól jöttek ki egy kettős emberhátrányból, így kétgólos előnyben várták az utolsó tíz percet. Ismét belelendültek a csapatok, de az ellenfélnek mindig volt válasza, így a magyar válogatott csak szaladt az eredmény után. Az utolsó 50 másodperc 31-29-es német vezetésről indult, ám Fazekasék emberelőnybe kerültek, majd gyorsan szereztek két gólt, így kiegyenlítettek. 

Ám a német időkérés után, egy védelmi hibát követően egyedül maradt a rivális beállója, és Jan Grüner három másodperccel a dudaszó előtt megszerezte a győztes gólt (32-31).

Magyar részről Eklemovics és Fazekas voltak a legeredményesebbek a találkozón: előbbi hét, utóbbi pedig hat gólig jutott.

A magyar U19-es férfikézilabda-válogatott pénteken folytatja a világbajnokságot

Az elveszített negyeddöntő után 5–8. helyért vívott mérkőzésen Izland lesz az ellenfél, magyar idő szerint pénteken 14.15-től. Vasárnap délelőtt aztán a hetedik vagy az ötödik pozíció megszerzéséért léphet pályára Kairóban a magyar csapat, amelynek ebben a korosztályban a 2019-es ötödik hely a legjobb vb-eredménye.

A németek egyetlen pontvesztése a kairói tornán az egyenes kieséses szakaszig:

 

