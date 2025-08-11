A kis Fazekas olyat tett, amit még a bátyja sem – vb-negyeddöntőben a magyar válogatott!

Az alma nem esik messze a fájától. Fazekas Nándor és a fiai esetében roppant találó a közmondás. A korábbi kiváló kapus legidősebb fiát, Fazekas Gergőt aligha kell bemutatni a kézilabda kedvelőinek, a Wisla Plock játékosa csupán 21 évesen már a magyar felnőttválogatott alapembere. A középső, Fazekas Máté az U19-es válogatott erőssége, jelenleg éppen az ifjúsági világbajnokságon vitézkedik. A legkisebb, a 2010-ben született Fazekas Áron édesapja nyomdokain haladva kapusként jeleskedik. Ha a fivérek szépen fejlődnek, akkor a jövőben jó eséllyel mindhárman gyakran szolgáltatnak majd témát. Miként elárulták, az az álmuk, hogy édesapjukat megörvendeztetve egyszer egy csapatban szerepeljenek.

Fazekas Máté katartikus gólt dobott az U19-es kézilabda-világbajnokságon a Magyarország–Ausztria mérkőzésen Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

Fazekas Máté immár közel jár ahhoz, hogy a bátyja nyomdokaiba lépjen. Meccsről meccsre a magyar válogatott egyik legjobbja az Egyiptomban zajló U19-es vb-n.

Fazekas Máté volt az Ausztria elleni meccs hőse

A 197 centi magas átlövő végig jól játszott az Ausztria elleni középdöntős mérkőzésen is, azt utolsó pillanatokban pedig hőssé avanzsált.

32-32-es állásnál csupán két másodperc volt hátra a meccsből. A mieink Fazekas Máténak adták fel a labdát, aki elemi erővel vágta azt a hálóba, ezzel lett 33-32. Katartikus győzelem…

Ilyen meccset lezáró lövést Fazekas Gergőtől talán még nem láthattunk. A gól itt nézhető meg.

A magyar U19-es válogatott eddig mind azt öt mérkőzését megnyerte, hármat a csoportkörben, kettőt pedig a középdöntőben. Az Ausztria feletti sikerrel, függetlenül a Svédország elleni keddi meccstől, máris negyeddöntős. Azt még nem lehet tudni, hogy a legjobb négy közé jutásért ki lesz az ellenfele. A csapatban szerepel Eklemovics Márkó, akinek ugyancsak ismerősen cseng a neve, ő Eklemovics Nikola fia.

U19-es férfi-kézilabdavilágbajnokság

A magyar válogatott csoportmérkőzései:

Augusztus 6., szerda: Magyarország–Marokkó 45-20

Augusztus 8., péntek: Koszovó–Magyarország 28-37

Augusztus 9., szombat: Magyarország–Svájc 39-29

A magyar válogatott mérkőzései a középdöntőben:

Augusztus 11., hétfő: Magyarország–Ausztria 33-32

Augusztus 12., kedd, 11:45: Svédország–Magyarország