Négy magyar csapatnál hasonlóan vélekednek, az ötödiknél viszont teljes a döbbenet

Magyarországról öt csapat nevezett a kézilabda Bajnokok Ligájára, emellett a dánok is öt csapattal készülnek a sorozatra. Győrben, Veszprémben, Szegeden és a Fradinál is látják a vezetőedzők, hogy mennyire kiegyensúlyozott csoportba kerültek, Debrecenben viszont másként reagáltak a BL-csoportbeosztásra.

Kőkemény és kiegyensúlyozott csoportok születtek a BL-ben. Fotó: EHF

Egymás ellen a Győr és a Debrecen, nagy célokért küzd a Fradi

A nőknél az A jelű csoport első ránézésre talán erősebb, hiszen az előző BL-kiírás négyes döntőjéből a Győr mellett a francia Metz is itt található, valamint a BL-döntő visszavágóját is megvívják, hiszen a dán Esbjerg is ebbe a nyolcasba került.

A mi csoportunkban persze vannak élcsapatok rajtunk kívül, például a Metz és az Esbjerg. Ennek a három csapatnak kellene a csoport élén végeznie. A Debrecen mindig kemény ellenfél, a Buducnost talán most új, friss lendületet kapott, és tudom, hogy nagy elvárások vannak a Gloria irányába, valamint a Dortmundnál is

– fogalmazott Per Johansson, a Győri Audi ETO KC vezetőedzője a sorsolás után a klub honlapjának. A svéd vezetőedző szerint kiegyensúlyozott csoportok születtek.

Két évvel ezelőtt, amikor szabadkártyával indult a Debrecen, akkor a Győr mellé került csoportbeosztásnál. Ez most is így történt.

Egy csoportba kerültünk az előző évi Final Four három résztvevőjével, örülök hogy ilyen erős csapatokat hozunk el Debrecenbe

– mondta a sorsolás után a DVSC Schaeffler vezetőedzője, Szilágyi Zoltán. – Azt tudom mondani, mint két évvel ezelőtt, szeretnénk továbbjutni, de ez nem elvárás. Próbálunk minél több pontot szerezni, s bízom benne, hogy a csapat rengeteget fejlődik majd az elitligában! – tette hozzá.

A B csoportba került a harmadik magyar csapat, a Ferencváros, amely megkapta az előző kiírás bronzérmesét, a dán Odenset, emellett a francia Brest elleni mérkőzés is izgalmasnak ígérkezik.

Érdekes csoportok jöttek össze, úgy gondolom, hogy a miénk nyitott, kiegyenlített, a másikban jobban látható, hogy mely csapatok lesznek a tabella elején, és melyek a végén. Sok erős csapat van a csoportunkban annak ellenére, hogy az előző Final Four résztvevői közül csak az Odense került ide, a Bucuresti és a Brest is nagyon jónak tűnik, de alig várom, hogy küzdhessünk az első két helyért

– reagált a sorsolásra Jesper Jensen, a Ferencváros új vezetőedzője.

A NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA CSOPORTBEOSZTÁSA

A CSOPORT: Storhamar (norvég), Metz (francia), Győri Audi ETO KC, Borussia Dortmund (német), Esbjerg (dán), Gloria Bistrita (román), Buducnost (montenegrói), DVSC Schaeffler

B CSOPORT: Ludwigsburg (német), Odense (dán), CSM Bucuresti (román), Brest (francia), FTC-Rail Cargo Hungaria, Podravka (horvát), Krim Ljubljana (szlovén), Ikast (dán)

A tavalyi BL-döntőben a Győr az Odenset győzte le. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor

A Szeged és a Veszprém is kemény BL-csoportban

A férfiak két csoportjáról nehéz megmondani, melyik az erősebb. A Szeged a címvédő Magdeburg, rekordgyőztes Barca, Paris-Saint Germain, Wisla Plock négyessel is találkozik a csoportban.

Mindenképpen érdekes a csoportunk összetétele. Lehetett volna nehezebb is, de könnyebb is. Ha megnézzük a csapatokat, azt a megállapítást lehet levonni, hogy ez egy kiegyensúlyozott nyolcas lesz

– fogalmazott Michael Apelgren, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője.

A Veszprém ismét megmérkőzik a csoportkörben a legutóbbi döntős Füchse Berlinnel. A harmadik kalapból a bakonyiakhoz kerültek az erősebb csapatok, a román Dinamo Bucuresti és a portugál Sporting személyében.

Azt gondolom, ez egy nagyon kemény csoport, nagyszerű csapatok ellen fogunk játszani. Ebben az évben a két nyolcas eléggé kiegyenlítettnek látszik, sokkal inkább, mint például az előző BL-kiírásban. Nem lesz egyszerű, de a célunk idén is az élen végezni, hogy közvetlenül kvalifikáljunk a negyeddöntőbe

– ezt már Xavi Pascual, a One Veszprém trénere mondta a klub honlapjának.