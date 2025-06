Magyar rangadókkal kezdődik a kézilabda BL-idény

Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) bécsi központjában tartották a női és a férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportbeosztásának sorsolását. Magyarországról öt csapat nevezett a kézilabda Bajnokok Ligájára, a nőknél a címvédő Győri Audi ETO KC mellett az FTC-Rail Cargo Hungaria és a DVSC-Schaeffler, a férfiaknál a One Veszprém és az OTP Bank-Pick Szeged várta a sorsolást. A magyarok mellett a dánok is öt csapattal készülnek a sorozatra.

A magyar bajnokság mellett ismét megmérkőzik egymással a Bajnokok Ligájában a Győr és a Debrecen (Forrás: haon.hu)

A Győr és a Debrecen ismét találkozik a csoportban

Két évvel ezelőtt, amikor hasonlóan a következő idényhez szabadkártyával indult a Debrecen, akkor a Győr mellé sorsolták a csoportbeosztásnál és ez most sem változott. Az A jelű csoport első ránézésre erősebb, az előző BL kiírás négyes döntőjéből a Győr mellet a francia Metz is idekerült, és jön a BL-döntő visszavágója, miután a dán Esbjerget is ide sorsolták. A B csoport nyolcasában a Ferencváros megkapta az előző kiírás bronzérmesét, a dán Odenset de izgalmasnak ígérkezik a francia Brest és a román CSM Bucuresti elleni mérkőzésük is. Ha az EHF nem változtatja meg a meccsek sorrendjét, akkor az első fordulóban Győr–Debrecen magyar rangadóval indul majd a csoportkör.

A NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA CSOPORTBEOSZTÁSA

A-CSOPORT: Storhamar (norvég), Metz (francia), Győri Audi ETO KC, Borussia Dortmund (német), Esbjerg (dán), Gloria Bistrita (román), Buducsnoszt (montenegrói), DVSC Schaeffler

B-CSOPORT: Ludwigsburg (német), Odense (dán), CSM Bucuresti (román), Brest (francia), FTC-Rail Cargo Hungaria, Podravka (horvát), Krim Ljubljana (szlovén), Ikast (dán)

Az előző kiírásban hatalmas bravúrt ért el a Szeged a PSG ellen a nyolc közé jutásért, most a csoportban találkozik a két csapat (Fotó: MTI)

Rangadók sora vár a csoportban a Veszprémre és a Szegedre

A férfiak két csoportjáról nehéz megmondani, melyik az erősebb. A Szeged a címvédő Magdeburg, Barca és PSG hármassal is találkozik a csoportban, a veszprémiek ismét megmérkőznek a csoportkörben a Füsche Berlinnel, a harmadik kalapból ide kerültek az erősebb csapatok, a román Dinamo Bucuresti és a potugál Sporting. Utóbbi csapattal az előző kiírásban meggyűlt a baja a magyar bajnoki címvédőnek, idegenben kilenc góllal kikaptak, hazai pályán végig kiélezett meccsen nyertek egy góllal. Amennyiben a meccsidőpontokon nem változtat az EHF, akkor az első fordulóban a Pick Arénában az Ilics Zoránnal, Szita Zoltánnal és Fazekas Gergővel felálló Wisla Plock ellen kezd a Szeged egy magyaros rangadóval.

A FÉRFIKÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA CSOPORTBEOSZTÁSA

A-CSOPORT: Aalborg (dán), Füchse Berlin (német),One Veszprém HC, Kielce (lengyel), Nantes (francia), Sporting (portugál), Dinamo Bucuresti (román), Kolstad (norvég)

B-CSOPORT: Wisla Plock (lengyel), Barca (spanyol) Paris Saint-Germain (francia), GOG (dán), Magdeburg (német), OTP Bank-Pick Szeged, HC Zagreb (horvát), Peliszter (északmacedón)

Szeptemberben rajtol a BL, a lebonyolítás nem változik

A Bajnokok Ligája lebonyolítása a 2025–2026-os idényben nem változott, a két-két nyolcas csoportból, az első két-két helyezett automatikusan negyeddöntőbe jut, míg a 3–6. helyezettek keresztbe játszanak a nyolc közé jutásért. A csoportkör első fordulóját a férfiaknál szeptember 10-én és 11-én, az utolsót 2026. március 11-12-én tartják, a nők szeptember 6-7-én kezdik és 2026. február 21-22-én fejezik be ezt a szakaszt.