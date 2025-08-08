Donald Trump nem köti orosz–ukrán csúcstalálkozóhoz, hogy találkozzon Vlagyimir Putyinnal

Donald Trump arra a kérdésre válaszolt nemmel, hogy az amerikai fél orosz–ukrán elnöki találkozóhoz köti-e azt, hogy létrejöjjön az amerikai–orosz csúcstalálkozó.

Donald Trump kész akkor is tárgyalni Putyinnal, ha Putyin nem tárgyal Zelenszkijjel

Fotó: AFP

Dimitrij Poljanszki, Oroszország helyettes ENSZ-nagykövete csütörtökön New Yorkban a világszervezet székhelyén a tervbe vett jövő heti amerikai–orosz elnöki találkozóval kapcsolatban elmondta, hogy a felek megállapodtak a helyszínről, de az egyelőre nem nyilvános. A találkozó céljával kapcsolatban az orosz ENSZ-diplomata úgy fogalmazott, hogy „Oroszország célja mindig a béke és biztonság a világban, és ezek nem változnak, ugyanezt a célt követjük az ilyen fajta egyeztetéseken is”.