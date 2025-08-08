Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyar álom lényege a saját otthon

Donald TrumpVlagyimir PutyinVolodimir Zelenszkij

Donald Trump nem köti orosz–ukrán csúcstalálkozóhoz, hogy találkozzon Vlagyimir Putyinnal

Donald Trump amerikai elnök kész találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel abban az esetben is, ha az orosz államfő nem tárgyal közvetlenül Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – az amerikai elnök erről csütörtökön beszélt újságírói kérdésre.

2025. 08. 08. 7:50
Donald Trump és Vlagyimir Putyin egy korábbi találkozójukon Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
Donald Trump arra a kérdésre válaszolt nemmel, hogy az amerikai fél orosz–ukrán elnöki találkozóhoz köti-e azt, hogy létrejöjjön az amerikai–orosz csúcstalálkozó.

Dimitrij Poljanszki, Oroszország helyettes ENSZ-nagykövete csütörtökön New Yorkban a világszervezet székhelyén a tervbe vett jövő heti amerikai–orosz elnöki találkozóval kapcsolatban elmondta, hogy a felek megállapodtak a helyszínről, de az egyelőre nem nyilvános. A találkozó céljával kapcsolatban az orosz ENSZ-diplomata úgy fogalmazott, hogy „Oroszország célja mindig a béke és biztonság a világban, és ezek nem változnak, ugyanezt a célt követjük az ilyen fajta egyeztetéseken is”.

Farhan Hak, az ENSZ helyettes-szóvivője, szintén New Yorkban, Antonio Guterres ENSZ főtitkár nevében úgy reagált a lehetséges amerikai–orosz csúcstalálkozóra, hogy „meg kell látnunk, mi történik”. 

Világos, hogy üdvözlünk minden erőfeszítést, ami arra irányul, hogy olyan békét hozzon Ukrajnában, ami összhangban van az ENSZ alapokmányával, a nemzetközi joggal és az ENSZ Közgyűlés, valamint a Biztonsági Tanács határozataival

– mondta.

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin egy korábbi találkozójukon (Fotó: AFP)

