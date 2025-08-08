Az eset az Illinois állambeli Alton közelében történt csütörtökön. Az előzetes információk szerint az MD 369 típusú helikopter a baleset előtt villamosvezetékekbe ütközött – számolt be a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB).
Súlyos a helyzet, helikopter csapódott be, halálos áldozatok is vannak
Helikopter csapódott egy bárkába a Mississippi folyón. A helikopter utasai – két ember – meghaltak, a vízi utat a forgalom elől lezárták – közölte az amerikai parti őrség.
A Szövetségi Légiközlekedési Hatóság (FAA) szerint a helikopteren két ember utazott, amikor a baleset történt.
Az Ameren Corp áramszolgáltató vállalat szerint egy vállalkozó és egy alvállalkozó javította és cserélte a távvezeték oszlopának világítását és a jelzőgömböket az átviteli vezetékeken.
Szomorúan értesültünk a mai tragikus eseményről
– közölte az Ameren, hozzátéve, hogy az ügyben együttműködik a nyomozókkal.
A baleset után kigyulladt bárkán senki sem tartózkodott, a lángokat a tűzoltók megfékezték
– közölte Jonathan Lindberg, a parti őrség szóvivője.
További Külföld híreink
A folyót, amely a termények és egyéb áruk szállításának fontos vízi útvonala, a 199-es mérföldjelzőtől a 201-es mérföldjelzőig lezárták – közölte Lindberg, hozzátéve: egyelőre nem tudni, hogy mikor nyitják meg újra a folyót.
További Külföld híreink
Alton a Mississippi és az Illinois folyók összefolyásánál található, a lezárás késleltetheti a gabonát a középnyugati farmokról az Egyesült Államok öbölvidékére szállító bárkák közlekedését.
Korábban arról is írtunk, két helikopter összesen öt utassal a fedélzetén összeütközött Finnországban, a balesetben többen meghaltak.
Borítókép: Helikopterbaleset (X)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Külföldi zsoldosokra csaptak le az oroszok + videó
Egy fegyverraktár is megsemmisült.
Milliós bírságra számíthat, aki Horvátországban nyaral, és nem figyel
Ezekre kell figyelni a nyaralóknak!
Donald Trump nem köti orosz–ukrán csúcstalálkozóhoz, hogy találkozzon Vlagyimir Putyinnal
Donald Trump amerikai elnök kész találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel abban az esetben is, ha az orosz államfő nem tárgyal közvetlenül Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Már Mexikó is London veszélyeire figyelmezteti polgárait
Olyan szintre emelkedett a lopások száma Londonban, hogy már Mexikó is figyelmezteti polgárait, hogy vigyázzanak magukra és értékeikre, ha az Egyesült Királyság fővárosába látogatnak.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Külföldi zsoldosokra csaptak le az oroszok + videó
Egy fegyverraktár is megsemmisült.
Milliós bírságra számíthat, aki Horvátországban nyaral, és nem figyel
Ezekre kell figyelni a nyaralóknak!
Donald Trump nem köti orosz–ukrán csúcstalálkozóhoz, hogy találkozzon Vlagyimir Putyinnal
Donald Trump amerikai elnök kész találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel abban az esetben is, ha az orosz államfő nem tárgyal közvetlenül Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Már Mexikó is London veszélyeire figyelmezteti polgárait
Olyan szintre emelkedett a lopások száma Londonban, hogy már Mexikó is figyelmezteti polgárait, hogy vigyázzanak magukra és értékeikre, ha az Egyesült Királyság fővárosába látogatnak.