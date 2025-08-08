Súlyos a helyzet, helikopter csapódott be, halálos áldozatok is vannak

A Szövetségi Légiközlekedési Hatóság (FAA) szerint a helikopteren két ember utazott, amikor a baleset történt.

Az Ameren Corp áramszolgáltató vállalat szerint egy vállalkozó és egy alvállalkozó javította és cserélte a távvezeték oszlopának világítását és a jelzőgömböket az átviteli vezetékeken.

Szomorúan értesültünk a mai tragikus eseményről

– közölte az Ameren, hozzátéve, hogy az ügyben együttműködik a nyomozókkal.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Update private helicopter (#N173AL) working over the transmission lines clips, one of them and crashes into a barge on the Mississippi River in Saint Charles, County.



There were two people aboard, and both were killed in the explosion and fire. The FAA… pic.twitter.com/z9UeFrfGAX — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) August 7, 2025

A baleset után kigyulladt bárkán senki sem tartózkodott, a lángokat a tűzoltók megfékezték

– közölte Jonathan Lindberg, a parti őrség szóvivője.