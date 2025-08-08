Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyar álom lényege a saját otthon

Súlyos a helyzet, helikopter csapódott be, halálos áldozatok is vannak

Helikopter csapódott egy bárkába a Mississippi folyón. A helikopter utasai – két ember – meghaltak, a vízi utat a forgalom elől lezárták – közölte az amerikai parti őrség.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 8:08
Helikopter baleset Forrás: X
Az eset az Illinois állambeli Alton közelében történt csütörtökön. Az előzetes információk szerint az MD 369 típusú helikopter a baleset előtt villamosvezetékekbe ütközött – számolt be a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB).

Helikopter csapódott egy bárkába a Mississippi folyón, két ember meghalt (Forrás: X-videó képkivágás)
A Szövetségi Légiközlekedési Hatóság (FAA) szerint a helikopteren két ember utazott, amikor a baleset történt.

Az Ameren Corp áramszolgáltató vállalat szerint egy vállalkozó és egy alvállalkozó javította és cserélte a távvezeték oszlopának világítását és a jelzőgömböket az átviteli vezetékeken. 

Szomorúan értesültünk a mai tragikus eseményről 

– közölte az Ameren, hozzátéve, hogy az ügyben együttműködik a nyomozókkal.

A baleset után kigyulladt bárkán senki sem tartózkodott, a lángokat a tűzoltók megfékezték

 – közölte Jonathan Lindberg, a parti őrség szóvivője.

A folyót, amely a termények és egyéb áruk szállításának fontos vízi útvonala, a 199-es mérföldjelzőtől a 201-es mérföldjelzőig lezárták – közölte Lindberg, hozzátéve: egyelőre nem tudni, hogy mikor nyitják meg újra a folyót.

Alton a Mississippi és az Illinois folyók összefolyásánál található, a lezárás késleltetheti a gabonát a középnyugati farmokról az Egyesült Államok öbölvidékére szállító bárkák közlekedését.

Korábban arról is írtunk, két helikopter összesen öt utassal a fedélzetén összeütközött Finnországban, a balesetben többen meghaltak.

Borítókép: Helikopterbaleset (X)

