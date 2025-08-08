Menczer Magyarnak: Peti, nem mindenki olyan szerencsés, mint te!

Szerencsés vagy, Peti – üzent Magyar Péternek Menczer Tamás a legújabb videójában. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett, hogy a Tisza Párt vezére korábban maga mondta azt egy interjúban, hogy kisgyerekként lekváros kenyeret evett egy idős asszony kertjében, aki később ráíratta a házát. „Majd 18 évesen tudtad meg, hogy van egy háza, micsoda szerencse.”

De nem mindenki ilyen szerencsés, sokaknak szükségük van a fix, 3 százalékos otthonteremtési programra. Miért támadod?

– fogalmazott Menczer.

A kormánypárti politikus jelezte, hogy nem őket támadja Magyar, hanem a fiatalokat.

Ne támadd a programot, Peti! Nem mindenki olyan szerencsés, mint te

– tette hozzá.

