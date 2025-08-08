Nagyapa hölgyismerőse és a gellérthegyi lakás – Magyar Péternek nem volt szüksége kedvezményes hitelre

Sajátos logika mentén támadja Magyar Péter az Otthon start programot, amely példátlan léptékű kedvezményt – mindössze 3 százalékos kamatozású hitelkonstrukciót – nyújt a fiataloknak, sőt szinte bárkinek, aki még nem rendelkezik saját lakással.

A Tisza Párt elnöke a napokban több kampányeseményén is szóba hozta a kormány új támogatási programját és légből kapott, minden valóságalapot nélkülöző állításokkal igyekezett bagatellizálni a jelentőségét, sőt kifejezetten károsnak állította be az Otthon startot.

Mindez annak fényében különösen visszatetsző, hogy egy korábbi interjúban Magyar azzal kérkedett, 18 évesen már saját lakással rendelkezett, ami nagy segítséget jelentett a felnőtt életkezdéséhez.

De nézzük először, mivel is riogatta az embereket Magyar Péter a napokban!

Légből kapott állítás a húszszázalékos áremelkedésről

A politikus a kampánykörútja egyik állomásán, Körösladányban úgy fogalmazott: „2015-ben Budapesten 5,6 évnyi átlagkeresetből lehetett venni egy pici lakást, most pedig 10 éves átlagbér kell hozzá és még ebben nincs benne a mostani húszszázalékos drágulás, amit az elhamarkodott és rossz döntések eredményeztek.”

Magyar Péter tehát már kész tényként emlegette a napokban a húszszázalékos ingatlan-áremelkedést, holott ez nem csak most nem igaz, de ilyen változás a következő hónapokban sem várható.

Az Otthon start programmal kapcsolatban Balogh László, az Ingatlan.com vezető szakértője lapunknak azt mondta: nem várható jelentős mértékű áremelkedés a kedvezményes hitelprogram miatt.

Bécsben is „jól elvannak” a bérlakásokban

A „több tízezer bérlakás” építésének ígérete szintén elhangzott a fórumon. A Tisza Párt elnöke azzal érvelt, hogy Bécsben az emberek több mint fele bérlakásban lakik, és „jól elvannak”. Megismételte azt a már többször hangoztatott ígéretét, hogy ha kormányzati pozícióba kerülnek, „több tízezer állami bérlakást építenek.”

Megtekinthető az alábbi videón 24:15–25:04-ig.

Tündérmese a gellérthegyi lakásról

A Tisza Párt elnökének riogatása túl azon, hogy károkat okozhat az ingatlanpiac szereplőinek, elbizonytalaníthat, vagy elhamarkodott döntésre késztethet embereket, azért is rendkívül tisztességtelen, mert

ő maga – saját elmondása szerint – hihetetlen szerencsével jutott saját lakáshoz fiatalon.

A HVG-nek adott tavaly decemberi interjúban Magyar Péter felidézte gyermekkori emlékeit arról, miképp finanszírozta az életét, miután 18 évesen elköltözött otthonról.