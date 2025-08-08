Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Trump és Putyin?

Ford Ranger Super DutyFordFord Rangerautós hír

Még hatszáz kiló sár sem akadályozza a Ford Ranger Super Dutyt

Újabb részleteket árultak el a növelt teherbíró-képességű Ford Ranger teszteléséről, a tesztközpontban megállíthatatlan a Super Duty változat.

Lővei Gergely
2025. 08. 08. 13:34
Fotó: Ford
Mifelénk tiltott gyümölcs a Ford ausztrál részlege által kifejlesztett Ranger Super Duty pickup, a növelt teherbíró-képességű jármű teszteléséről osztottak most meg új információkat. Azt már tudtuk, hogy egyes modulokon emberek helyett robotok vezették a pickupot, most pedig azt is tudjuk, hogy hatszáz kilogramm sár nem akadályozza a járművet a feladatának ellátásában.

A sár a technika egyik legnagyobb ellensége, a légáramlást és a hőelvezetést akadályozó burkolatot képez, ahogy rászárad a karosszériára, akadályozza a ventilátorok, a generátor működését, satöbbi. A Ford mérnökei ezért úgy küldték a tesztközpontban lévő sár-modulra a Ranger Super Duty prototípust, hogy azt előre összesarazták. A 209 LE/600 Nm teljesítményű V6-os turbódízellel szerelt munkagépnek mindez meg se kottyant.

 

