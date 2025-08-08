Még hatszáz kiló sár sem akadályozza a Ford Ranger Super Dutyt

Mifelénk tiltott gyümölcs a Ford ausztrál részlege által kifejlesztett Ranger Super Duty pickup, a növelt teherbíró-képességű jármű teszteléséről osztottak most meg új információkat. Azt már tudtuk, hogy egyes modulokon emberek helyett robotok vezették a pickupot, most pedig azt is tudjuk, hogy hatszáz kilogramm sár nem akadályozza a járművet a feladatának ellátásában.

A sár a technika egyik legnagyobb ellensége, a légáramlást és a hőelvezetést akadályozó burkolatot képez, ahogy rászárad a karosszériára, akadályozza a ventilátorok, a generátor működését, satöbbi. A Ford mérnökei ezért úgy küldték a tesztközpontban lévő sár-modulra a Ranger Super Duty prototípust, hogy azt előre összesarazták. A 209 LE/600 Nm teljesítményű V6-os turbódízellel szerelt munkagépnek mindez meg se kottyant.