Igazán kemény legény a nagy teherbírású Ford Ranger

Fotó: P

Túlmutat a B-kategóriás jogosítványon a Ford Ranger Super Duty kivitele, amelynél a jármű megengedett össztömege 4,5 tonna, a vontatási képesség 4,5 tonna, a szerelvény teljes tömege 8 tonna lehet – a fejlesztést kezdeményező és végző Ausztráliában ez még épp belefér a normál személyautó-jogosítvánnyal (class C-Car) vezethető járművek kategóriájába. A leleplezésre a Ford ausztrál részlegének megalapításának 100. évfordulóján kerítettek sort, azt is jelezve, hogy fontos piacnak tartják a kontinenst.

Fotó: John Roe

Kifejezetten munkára szánt jármű a Ford Ranger Super Duty, amely 2026 elején szimpla, nyújtott vagy dupla fülkés járóképes alvázként lesz megvásárolható, a dupla fülkés és fém platós kivitel csak 2026 közepétől lesz elérhető, szintén ekkor jelenik meg a több kényelmi extrát tartalmazó XLT-felszereltség is. A jármű fejlesztésében és tesztelésében az ausztrál kollégák segítségére siettek az észak-amerikai fejlesztőmérnökök, akik az F-sorozatú pickup Super Duty változatának jóvoltából már kellő tapasztalattal rendelkeztek hasonló járművek megalkotásában.

Minden tekintetben fokozták a pickup tudását, a fejlesztés során olyan kemény teszteket is végeztek, amelyet emberi sofőrök nem tudtak volna kibírni, ezeknél robotok vezették a prototípusokat. Ilyen vizsgálat volt például, amikor több napon keresztül folyamatosan extrém korrozív fürdőben kellett haladnia az autónak, illetve a Ford Ausztrália saját You Yangs tesztközpontjában szintén több napon át folyamatosan mentek terepen a Ford Ranger Super Duty prototípusai. A sárban dagonyázásnál már az emberi sofőrökre hagyatkoztak, itt az nehezítette az elvárásokat, hogy akár 600 kg autóra ragadt sárral is át kellett haladnia a prototípusnak az akadályon. Különös figyelmet fordítottak a vontatási képesség tesztelésére, amiben a kemény terepen való 4,5 tonnás utánfutó húzása is beletartozott.

A piacon elérhető, legnagyobb vontatási képességgel bíró középkategóriás pickup a Ford Ranger Super Duty, amelynek a vontatóasszisztense például 10 utánfutót tud megjegyezni (ezeket külön-külön kell kalibrálni), és ezek csatlakoztatása után már automatikusan alkalmazkodik a vontatmány egyedi tulajdonságaihoz (fordulási képesség) az automatizált manőverezésnél. Nagy segítséget jelent még a sofőrnek, hogy a pickup mind a négy kerekénél tömegérzékelő van, aminek a segítségével ellenőrizni lehet, hogy ne terhelje túl az ember a vonószemet (illetve a magát a pickupot). Alapvetően az ausztrál outbackben való közlekedés miatt kapott 130 literes tankot a Super Duty változat, de ez jól jön vontatásnál is, amikor megemelkedik a fogyasztás. A terepképességeket szériában adott tetőre kivezetett szívósor, a technika minden elemét (motor, első differenciálmű, hajtáslánc, üzemanyagtartály, stb.) védő acéllemezek óvják a külső behatásoktól.

Lényegében új fejlesztésű autó a Ford Ranger Super Duty, amelynek alváza mértét tekintve változatlan, de vastagabb acéllemezből készül, ezen felül megerősítették a futómű-, plató- és vonóhorog felfogatási pontokat. Elöl-hátul nagyobb teherbírású féltengelyeket használnak, a hátsó merevtengely is nagyobb terhelést tesz lehetővé, nagyobb méretű a hátsó differenciálmű, a kerekek rögzítésére 8 darab, vastagabb csavart használnak. A terepképességeket megnövelt hasmagasság, nagyobb teherbírású osztómű, zárható első/hátsó differenciálmű javítja.

Egyedüliként a 3,0 literes V6-os turbódízellel és 10 fokozatú automatikus váltóval adják a Ford Ranger Super Duty pickupot, ezt áthangolták, és már az Euro 6.2-es kipufogógáz-tisztasági előírásokat is teljesíti, ami fontos a globális piacok miatt. Még emellett is lehetőség van arra, hogy a sofőr manuálisan késleltesse a részecskeszűrő-regenerációt, ez a fokozottan tűzveszélyes környezetben használat esetén hasznos funkció. 2026 elején Ausztráliában és Új-Zélandon kezdik meg a Ford Ranger Super Duty forgalmazását, ezen kívül még a gyártóhely Thaiföldről erősítették meg, hogy elérhető lesz ott ez a modellváltozat, ezen kívül a többi piacról majd később lesz információ. Európában nem lesz elérhető a Ford Ranger Super Duty, minimális darabszámban tudnák csak értékesíteni, legfeljebb hadseregek számára teszik elérhetővé, ha igény lesz rá.