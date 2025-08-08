A SpaceX amerikai űripari vállalat egyedülálló partnerségi megállapodást kötött az olaszországi űrügynökséggel tudományos eszközök Marsra szállítására – jelentették be csütörtökön a két szervezet vezetői.
Olaszország a Marsra repül!
– írta az olasz űrügynökség (ASI) vezetője, Teodoro Valente az X közösségi hálózaton, bejelentve azt a megállapodást, amely lehetővé teszi olasz kísérletek szállítását a Starship első kereskedelmi repülései során a Marsra.
A SpaceX által a Holdra és a vörös bolygóra való utazáshoz kifejlesztett óriásrakéta még mindig fejlesztés alatt áll, és az év eleji utolsó tesztrepülései nem sikerültek.