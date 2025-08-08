Rendkívüli

Olaszország a Marsra repül

Olaszország a Marsra repül

A SpaceX amerikai űripari vállalat egyedülálló partnerségi megállapodást kötött Olaszországgal a Mars kutatására. Olaszország a Marsra repül – fogalmazott az olasz ügynökség vezetője.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 08. 7:20
Illusztráció Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA Forrás: MGA
A SpaceX amerikai űripari vállalat egyedülálló partnerségi megállapodást kötött az olaszországi űrügynökséggel tudományos eszközök Marsra szállítására – jelentették be csütörtökön a két szervezet vezetői.

Fotó: AFP

Olaszország a Marsra repül!

írta az olasz űrügynökség (ASI) vezetője, Teodoro Valente az X közösségi hálózaton, bejelentve azt a megállapodást, amely lehetővé teszi olasz kísérletek szállítását a Starship első kereskedelmi repülései során a Marsra.

A SpaceX által a Holdra és a vörös bolygóra való utazáshoz kifejlesztett óriásrakéta még mindig fejlesztés alatt áll, és az év eleji utolsó tesztrepülései nem sikerültek.

Elon Musk, aki a Mars meghódítását tűzte ki célul, és aki nagyon derűlátó előrejelzéseiről ismert, továbbra is 2026-ra tervezi az első küldetés indítását.

Szálljanak fel! Indulunk a Marsra! A SpaceX mostantól Starship szolgáltatásait kínálja a vörös bolygó eléréséhez

– jelentette be csütörtökön Gwynne Shotwell, a SpaceX elnöke az X-en, üdvözölve az ezzel kapcsolatos, Olaszországgal kötött partnerséget, és további bejelentéseket ígérve.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

