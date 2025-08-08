A SpaceX amerikai űripari vállalat egyedülálló partnerségi megállapodást kötött az olaszországi űrügynökséggel tudományos eszközök Marsra szállítására – jelentették be csütörtökön a két szervezet vezetői.

A SpaceX amerikai űripari vállalat egyedülálló partnerségi megállapodást kötött Olaszországgal a Mars kutatására

Fotó: AFP

Olaszország a Marsra repül!

– írta az olasz űrügynökség (ASI) vezetője, Teodoro Valente az X közösségi hálózaton, bejelentve azt a megállapodást, amely lehetővé teszi olasz kísérletek szállítását a Starship első kereskedelmi repülései során a Marsra.

Italy is going to Mars! @ASI_Spazio and @SpaceX have signed a first-of-its-kind agreement to carry Italian experiments on the first Starship flights to Mars with customers. The payloads will gather scientific data during the missions. Italy continues to lead in space exploration! pic.twitter.com/AGFoX85KnH — Teodoro Valente (@Valente_Teodoro) August 7, 2025

A SpaceX által a Holdra és a vörös bolygóra való utazáshoz kifejlesztett óriásrakéta még mindig fejlesztés alatt áll, és az év eleji utolsó tesztrepülései nem sikerültek.