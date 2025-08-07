Ahol van autója, ott megünnepli a 90. születésnapját a Jaguar

Amíg a világpiacon épp autók nélkül vegetálva várja a Jaguar márka az elektromos átállásának bekövetkezését – közben a márka imázsának átalakítását levezérlő Adrian Mardell nyugdíjazására is sor kerül, utóda a tulajdonos Tata Motors pénzügyi vezetője, PB Balaji lesz novembertől –, addig Kínában köszöni szépen megy a bolt. Épp most dobták piacra a márka 90 éves fennállását ünneplő limitált szériát az XFL alapján – utóbbi 14 centiméterrel nyújtott tengelytávolságú karosszériát takar, amelyet kifejezetten a kínai piac számára készítenek helyben.

Persze azért nem szabad hasra esni a Jaguar XFL 90th Anniversary Collector’s Edition tudásától, hiszen annál csak annyi az extra, hogy minden extrát megkap az ügyfél, a karosszériadíszek pedig a kipufogóvégek kivételével fényes feketék. A születésnapi szériánál rögtön a 300 lóerős teljesítménnyel kapják a vásárlók a 2,0 literes turbómotort a 269 800 jüanos (12,8 millió Ft) árért cserébe, míg a fényes karosszériadíszekkel rendelkező, kevésbé különleges Exclusive Deluxe modellnél 250 lóerőt adnak 239 800 jüanért (11,4 millió Ft).

