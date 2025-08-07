Óbudán készül ez a meseszép Porsche, amelynek az emblémáját senki sem ismeri

Amíg a restomod építéseknél mindenki a Porsche 911-esre kattant rá, addig Kázmér Miklós inkább a sokak által lenézett 912-est vette kezelésbe. Ma már olyan szinten van a technológia, hogy a négyhengeres motor nem hátrányt, hanem előnyt jelent azzal, hogy kevésbé farnehéz tőle a tömegeloszlás. Ezt kihasználva a Kamm Manufaktúra első alkotása a 912C elnevezésű puritán, a végletekig kihegyezett autó, amely versenypályán is megállja a helyét. Azoknak, akik inkább közúton szeretnék kamatoztatni vezetési tudásukat, itt az élhető 912T.

Fotó: Kamm Manufaktúra

A népszerűség és ismertség növekedésével együtt jelentek meg a több komfortra vágyó vásárlói igények, amelyekre a Touring változat a megoldás. Amíg a 912C-nél 700 vagy 750 kg a saját tömeg annak megfelelően, hogy teljes vagy részleges karbon karosszériát kér a megrendelő, addig a részleges karbon karosszériával készülő 912T már 860 kg-ot nyom a mérlegen – még ez is 100 kg-mal könnyebb a gyári változatnál. Megtartják a fém ajtókat és azokban az üveg ablakokat, ami érezhetően javít az utastér zajszintjén, ami hosszú távú autózásnál fontos szempont. A Fusina által készített kagylóülések vastagabb párnázást kapnak, a műszerfal mögé rejtik az audiórendszert, indukciós telefontöltő is elérhető.

Fotó: Kamm Manufaktúra

A 912C-hez képest mintegy mázsás tömegnövekedés annak tudható be, hogy sok tömegcsökkentő megoldást nem építenek be, például acél kipufogórendszert használnak Inconel-ötvözetből készített pillangószelepes rendszer helyett (13,5 kg), lemondanak a mindössze 4 kg tömegű lítium-ion indítóakkumulátorról, a 3,5 kg tömegű karbon felni helyett Fuchs alufelniket adnak, hagyományos hárompontos öveket használnak – igaz, a bukókeretet se építik be.

Fotó: Kamm Manufaktúra

Természetesen az autó szívét, a 2,0 literes négyhengeres boxermotort is a megváltozott szerepkörhöz igazítja a Kamm Manufaktúra. A csúcsteljesítményt visszaveszik 163 lóerőre – ez 6500/perces fordulaton jelentkezik –, a nyomaték 201 Nm, és hosszú áttételezésű ötfokozatú váltót párosítanak ehhez. Nem nyúlnak a Tractive rugóstagokkal rendelkező felfüggesztéshez és a Brembo fékrendszerhez, tehát azért a Touring változattal is nyugodtan lehet élvezetesen autózni. A Kamm Manufaktúra által egyedi igények alapján készített Porsche 912T indulóára 245 ezer euró, és ehhez még hozzájön a kiindulási alapot jelentő autó, ami lehet kupé vagy Targa is.

