Kiderült, melyik autósok fogják még sokáig emlegetni a januári időjárást

Bár egyelőre nem érhetők el a rendőrség januári baleseti statisztikái, az eddigi tapasztalatok alapján szinte biztosan többen karamboloztak és csúsztak árokba a télies időjárásnál, mint más évek hasonló időszakában. Nyilván nem mérhető az ebből következő problémákhoz (nem is beszélve az esetleges személyi sérülésekről), de azért más téren is anyagi károkat okoztak az autósoknak a hideg, havas-jegyes körülmények: megunt portékájuk eladásában. Mint a Jóautók.hu statisztikából kiderül, a vevők igen nagy hányada elhalasztotta a kiszemelt használt autók megtekintését és felmérését, ezzel együtt pedig a vásárlást is, ami nem csak magánszemélyeket, hanem a logisztikai és bemutatási gondokkal küzdő (és ebből élő) kereskedéseket is hátrányosan érintette.

Fotó: JóAutók.hu

Így az erős tavalyi hónapok után decemberben és főleg januárban jelentősen, havi 70 ezer alá zuhantak be a használtautó-eladások (az új autók értékesítése is 9,2 százalékkal csökkent), holott az online hirdetések böngészésében amúgy fellendülés volt tapasztalható – ez az otthon melegében nem függött az időjárástól. Februártól amúgy a Jóautók.hu szakértői fellendülést várnak a használtpiacon, részben a háztartásokat érintő kormányzati intézkedések nyomán járó pluszforrások (anyák SZJA-mentessége, fegyverpénz stb.) miatt. Akik pedig mégis januárban mentek el használt autót vásárolni, leggyakrabban az alábbi tíz típus közül választottak: