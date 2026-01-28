autós hírhasznált autóhasznált autók

Ezek ma a legnépszerűbb használt autók egymillió forint alatt

A magyar gyártású kocsikból nem tudnak kiszeretni a vásárlók, de sokan keresik a régi Focusokat, Golfokat is.

2026. 01. 28. 18:32
Forrás: Wikipedia Commons
Az egymillió forint alatti használt autók iránti érdeklődés 2025-ben is kiemelkedően magas volt a Használtautó.hu felületén, bár az előző évhez képest több modellnél mérsékelt visszaesés volt tapasztalható az érdeklődések számában, ami részben a kínálat minőségi javulásával magyarázható. Azonban 

a kategória változatlanul a piac legélénkebb szegmense

 (több tízezres nagyságrendű keresés irányul erre), ahol az eladók gyors és tömeges érdeklődésre számíthatnak. Az ebben az ársávban nézelődők jellemzően megbízható, egyszerű műszaki felépítésű modelleket keresnek, amelyek fenntartási költségei is kedvezők, így akár futárautónak is beválnak.

 

A magyar gyártású Astra és Swift még mindig népszerű

2025-ben az egymillió forint alatti kategóriában a legtöbb érdeklődés az Opel Astra hirdetéseire érkezett: közel 94 ezer érdeklődést regisztráltak, miközben a modellből több mint 11 ezer aktív hirdetés volt elérhető. Egy évvel korábban még a Suzuki Swift vezette a rangsort, amely 2025-re ugyan visszacsúszott a második helyre, de továbbra is 86 ezer feletti érdeklődőt vonzott. A „mi autónk” pozíciója különösen figyelemre méltó, hiszen továbbra is ez az egyik legolcsóbb modell a mezőnyben. Az átlagár 2025-ben is négyszázezer forint alatt maradt, és az alacsony belépési ár önmagában is erős vonzerőt jelent ebben a szegmensben.

 

Az élmezőnyben 2024 után tavaly is stabilan jelen volt a Ford Focus és a Volkswagen Golf, amelyeknél 2025-ben 55 ezer és 49 ezer érdeklődőt számlált a Használtautó.hu. Ezeknél a modelleknél az átlagár jellemzően öt-hatszázezer forint között mozog, esetükben a nagyobb méretért vagy az erősebb motorválasztékért hajlandók magasabb összeget fizetni az érdeklődők.

Suzuki Swift
1992-től 2003-ig gyártották a második generációs Swiftet Esztergomban
Fotó: Suzuki

A lista további helyein olyan típusok szerepeltek, mint az Opel Corsa, a Skoda Fabia vagy a Volkswagen Polo, amelyekkel együtt az egymillió forint alatti kínálat a kisautóktól a kompakt modellekig gyakorlatilag a teljes palettát lefedi. Az adatokból az is jól kirajzolódik, hogy ebben az ársávban 

az érdeklődők tudatos kompromisszumokat vállalnak.

Az átlagos futásteljesítmény sok modellnél kétszáz- vagy akár háromszázezer kilométer felett járhat, az átlagéletkor pedig jellemzően 20–24 év közé esik. Mindez azonban nem csökkenti érdemben az érdeklődést, hiszen a vásárlók elsősorban elérhető árú, használható autót keresnek, nem pedig fiatal, drága modelleket.

Az eladóknak jó hír, hogy az egymillió forint alatti modellek iránti tartós érdeklődés miatt aki ebben az árkategóriában kínálja autóját, továbbra is nagyszámú érdeklődésre számíthat, valamint az első egymillió forint alatti hirdetések képei díjmentesen jelennek meg a Használtautó.hu-n.

 

