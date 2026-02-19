autós videóautós hírbaleset

Hihetetlen, hogy ez a sofőr valaha jogosítványt kapott + videó

A Toyota RAV4 vezetője furcsa, láncreakciós balesetet idézett elő egy kereszteződésben, a kaotikus jelenetre nincs egyértelmű magyarázat.

2026. 02. 19. 14:49
Forrás: Reddit
Néhány ember számára a vezetés kihívást jelent. Nekik a rossz látás, az elégtelen koordináció, a gyenge térérzékelés vagy valamilyen más tényező miatt nem olyan természetes egy jármű volánja mögé ülni, mint azoknak, akiket benzinvérűeknek neveznek. Úgy tűnik, a videón látható Toyota RAV4 sofőrje is az első csoportba tartozik.

Egy biztonsági kamera vette fel egy régebbi Toyota RAV4 sofőrjét Costa Ricában, amint behajt egy kereszteződésbe. A fehér terepjárónak kapásból nem ad elsőbbséget, a sofőr kénytelen fékezni, hogy elkerülje a Toyotával való ütközést.

Amit a RAV4 sofőrje ezután tesz, az szintén érthetetlen. Ahelyett, hogy nyugodtan megállna az út szélén, a járdára hajt, ahol alig fér el a villanyoszlop mellett. Innen csak akkor tolat vissza az útra, amikor pont érkezik egy szürke szedán, amelynek sikerül is nekimennie, láncreakciós ütközést indítva meg a szerencsétlen manőverrel. A toyotás sofőr ezután ismét előrefelé indul, ismét át a járdaszegélyen, vissza a járdára.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

