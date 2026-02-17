Rendkívüli

Íme a vecsési kamikaze sofőr és a 67-es út réme + videó

Három újabb felháborító közlekedési helyzet került be a mai videóválogatásba.

2026. 02. 17. 10:50
Forrás: BpiAutósok
A Bpiautósok által közzétett első felvételen egy szabálytalanul közlekedő autós tűnik fel, aki igencsak lazán, a fizikailag leválasztott szembesávban vette fel a forgalom ritmusát Citroën Picassójával Vecsésen.

A második eset a 67-es gyorsforgalmi úton, a kaposfüredi körforgalomnál történt február 13-án délután. A felvétel készítője szabályosan hajtott ki a körforgalomból, amikor szembe találta magát egy szabálytalanul, szemből érkező járművel.

A harmadik jelenet az M1-es autópályán, Tata környékén történt február 6-án este. A felvételen nagy sebességgel haladó autók láthatók, amelyek közül az egyik a leállósávot használva előzött hatalmas sebességgel. „Egy rögtönzött autóverseny nem is érdekelne, sőt, szeretem a gyors autókat, de az, hogy az egyik delikvens jobbról a leállósávban előzött nagy sebességgel, az úgy gondolom, már közúti veszélyeztetés” – írta meg a beküldő.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
