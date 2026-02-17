Íme a vecsési kamikaze sofőr és a 67-es út réme + videó

A Bpiautósok által közzétett első felvételen egy szabálytalanul közlekedő autós tűnik fel, aki igencsak lazán, a fizikailag leválasztott szembesávban vette fel a forgalom ritmusát Citroën Picassójával Vecsésen.

A második eset a 67-es gyorsforgalmi úton, a kaposfüredi körforgalomnál történt február 13-án délután. A felvétel készítője szabályosan hajtott ki a körforgalomból, amikor szembe találta magát egy szabálytalanul, szemből érkező járművel.

A harmadik jelenet az M1-es autópályán, Tata környékén történt február 6-án este. A felvételen nagy sebességgel haladó autók láthatók, amelyek közül az egyik a leállósávot használva előzött hatalmas sebességgel. „Egy rögtönzött autóverseny nem is érdekelne, sőt, szeretem a gyors autókat, de az, hogy az egyik delikvens jobbról a leállósávban előzött nagy sebességgel, az úgy gondolom, már közúti veszélyeztetés” – írta meg a beküldő.