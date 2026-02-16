Meg akarta előzni a teherautót az M3-as autópályán, a kerekei között végezte + videó

Hajnalban gyér forgalom volt az M3-as autópályán, egy autós mégis totálkárosra törte járművét. Későn észlelhette az előtte haladó kamiont, pánikba esett, és a hirtelen kormánymozdulat hatására irányíthatatlanná vált az autója, ami miatt nekiütközött a teherautónak. Ez nem balszerencse, nagy valószínűséggel inkább figyelmetlenség, az ütközés könnyen elkerülhető lett volna.

A balesetek nagy részét az okozza, hogy vezetés közben nem az útra figyelünk. Telefonhívás. Üzenetolvasás. Értesítés. Lájk. Navigáció babrálása. Bármi lehet, ami elvonja a figyelmet az útról. Egy félrenézés kb. két másodpercig tart. Autópályán 130 km/h-s sebességnél ez több, mint 70 méter vakon vezetést jelent.