Meg akarta előzni a teherautót az M3-as autópályán, a kerekei között végezte + videó

Súlyos következményei lettek annak, hogy megcsúszott az autó kikerülés közben.

2026. 02. 16. 12:57
Forrás: Facebook/MKIF Zrt.
Hajnalban gyér forgalom volt az M3-as autópályán, egy autós mégis totálkárosra törte járművét. Későn észlelhette az előtte haladó kamiont, pánikba esett, és a hirtelen kormánymozdulat hatására irányíthatatlanná vált az autója, ami miatt nekiütközött a teherautónak. Ez nem balszerencse, nagy valószínűséggel inkább figyelmetlenség, az ütközés könnyen elkerülhető lett volna. 

A balesetek nagy részét az okozza, hogy vezetés közben nem az útra figyelünk. Telefonhívás. Üzenetolvasás. Értesítés. Lájk. Navigáció babrálása. Bármi lehet, ami elvonja a figyelmet az útról. Egy félrenézés kb. két másodpercig tart. Autópályán 130 km/h-s sebességnél ez több, mint 70 méter vakon vezetést jelent.

 

