Budapestre érkezik Marco Rubio amerikai külügyminiszter, fontos tárgyalások következnek

autós videóbüntetőfékezésautós hír

Állóra fékezett, majd az autót ütötte – így büntetőfékeznek a magyar sofőrök + videó

Ezek a közlekedési konfliktusok másodpercek alatt fajultak el odáig, hogy valaki szándékosan veszélybe sodorja a mögötte haladókat.

2026. 02. 15. 12:49
Forrás: BpiAutósok
A Bpiautósok legújabb videója a büntetőfékezésekről szól, négy helyszínen négy különböző sofőrt is lefilmeztek, amikor ezt tették. Az első felvételen egy autóbusz fedélzeti kamerája rögzítette az esetet Budán.

„Az előzmény, hogy kifordultam az utasokkal teli autóbusszal a Hegyalja útról a Németvölgyire. A kereszteződésnél takarásban volt a Volvo és későn vettem észre, de a buszt megfékeztem, hogy ne menjek be a sávjába és elférjen tőlem. Ő megállt és magyarázott, a kezét rázva. Mivel nem akartam a kereszteződést lezárni ezért tovább hajtottam. Ezután elém vágott és büntetőfékezve megállt előttem, kiszállt és az oldalablakot ütve magyarázott. Nem hinném, hogy bármi feljogosítja, hogy egy utasokat szállító autóbusz előtt büntetőfékezzen.” – írta a felvételt készítő járművezető.

A második jelenet az M6-os autópályán történt. A videón jól látható, ahogy a jármű hirtelen fékez, majd agresszíven sávot vált, miközben a forgalom folyamatosan halad. Mindezt a videón látható időjárási körülmények között.

A harmadik eset a Budaörsi úton, az M1–M7 irányába vezető szakaszon történt december 31-én délután. A belső sávban haladó autós arról számolt be, hogy egy Volkswagen sofőrje irányjelzéssel együtt ráhúzta a kormányt. „A videón talán nem tűnik olyan közelinek, de fékezéssel tudtam csak elkerülni, hogy elvigye az autóm orrát. Dudálással és reflektorral jeleztem, mire teljesen begőzölt: állóra fékezett a belső sávban, majd kiszállt, ordibált és beleboxolt az ablakba” – írta meg.

A negyedik felvétel Algyő térségében, Szeged felé készült. A beszámoló szerint a büntetőfékező autósnak nem tetszett az autósok tempója, ezért büntetőfékezhetett.

A büntetőfékezés nem „nevelési eszköz”, hanem az egyik legveszélyesebb közlekedési manőver: a mögöttes forgalom reakcióideje töredéke annak, ami egy hirtelen, indokolatlan fékezésnél szükséges lenne. Ilyenkor nemcsak két autó, hanem egy teljes forgalmi lánc kerül veszélybe – sokszor vétlen szereplőkkel.

 

