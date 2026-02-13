Hajmeresztő jelenet: forgalommal szemben hajtottak egy magyar sztrádán + videó

Február 8-án este egy férfi az abony-nyugati felhajtónál rossz irányba hajtott fel az M4-es autópályára, és tíz kilométert tett meg forgalommal szemben. Mint a felvételen látszik, kétsávos útnak gondolhatta a sztrádát, és a számára jobb oldali (valójában a szembejövő belső) sávon haladt hosszan. Eközben a külső sávon jöttek is vele szemben, de szerencsére gyér volt a forgalom, senki sem előzött éppen és így baleset sem történt. Végül a Pest vármegyei rendőrök állították meg és vezették ki az autóst a sztrádáról, azóta pedig közúti veszélyeztetés miatt eljárás indult a sofőr ellen. Hangsúlyozza a hatóság, hogy aki forgalommal szemben haladót lát, lassítson, húzódjon le, jelezzen fénykürttel és hívja a 112-es számot.