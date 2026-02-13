Rendkívüli

Karcolás nélkül, áldozatát az árokban hagyva távozott a 6-os út ámokfutója

Olyan baleset történt Bonyhád közelében, ahol aranyat ért volna egy fedélzeti kamera vagy tanúvallomás.

2026. 02. 13. 12:31
Fotó: Tolna vármegyei rendőrség
Szemtanúk jelentkezését várja a Tolna vármegyei rendőrség egy cserbenhagyásos baleset ügyében, amely február 11-én történt a 6-os főút háromsávos szakaszán, a 152+550 kilométerszelvénynél. Szekszárd felől Bonyhád irányába haladt egy nő Renault Thaliájával a kétsávos út belső sávjában, amikor észrevette, hogy vele szemben az egysávos utat elhagyva (az előzni tilos táblával és a záróvonallal mit sem törődve) előzésbe kezdett egy autós. Ahhoz, hogy a frontális ütközést elkerülje, a vétlen sofőr hirtelen jobbra kormányzott és ennek eredményeként árokba hajtott, majd többször megpördült és a tetejére borulva állt meg. Felháborító húzásként a baleset okozó, azt sértetlenül megúszó autós távozott a helyszínről, és mások sem várták meg a rendőrök kiérkezését – de ketten legalább a könnyebben megsérült nő állapotáról érdeklődtek.

Fotó: Tolna vármegyei rendőrség

Így olyan helyzet állt elő, hogy nem lehet tudni a vétkes sofőr autójának típusát és rendszámát, csak annyit, hogy (a Thaliához hasonlóan) fehér színű volt. Sokat segített volna a cserbenhagyó előkerítésében, ha legalább az általa megelőzött jármű vezetője – elemi segítségnyújtás mellett – elmeséli a látottakat, illetve, ha rendelkezésre áll fedélzeti kamera felvétele. A rendőségi felhívás alapján több kérdés is felvetődött a közösségi médiában: ha épp előzött valakit a Renault Thalia a párhuzamos közlekedésre alkalmas szakaszon, hogyhogy nem csapódott neki? Amennyiben pedig üres volt a külső sáv, miért nem tudott oda kisorolni (sőt, eleve ott kellett volna haladnia)?  Ezeket a rendőrségi vizsgálat tisztázni fogja, miként remélhetőleg a balesetet okozó kilétét is. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

