Letarolta a vonat a síneken rekedt autót Isaszegnél + videó

A Pest vármegyei rendőrség számolt be arról az esetről, amely a napokban történt Isaszeg és Pécel között. A hajnali órákban, rossz látási viszonyok között egy autós lecsúszott az útról, majd a vasúti átjárónál a sínekre sodródott. A jármű elakadt, miközben a közeledő vonat már csak másodpercekre volt a helyszíntől.

A gödöllői rendőrök gyors helyzetfelismerésének és lélekjelenlétének köszönhetően azonnal megkezdték a mentést. Az egyenruhások a saját testi épségüket sem kímélve segítettek a bent ülőknek elhagyni az autót, így mindenki időben ki tudott szállni. A vonat – amely nem szállított utasokat – végül az autónak ütközött. Szerencsére személyi sérülés nem történt, de a tragédia valóban egy hajszálon múlt.

Az eset ismét rámutat arra, mennyire kiszolgáltatott helyzet alakulhat ki egyetlen rossz döntés vagy figyelmetlenség következtében, különösen rossz látási viszonyok között. A vasúti átjárók környezetében a megcsúszás, a helytelen sebesség megválasztása vagy a figyelem elterelődése azonnal életveszélyes helyzethez vezethet.