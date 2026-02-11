Rendkívüli

Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot + videó

autós hírgyorshajtástraffipax

Felnevettek a rendőrök, amikor meghallották a kétszázzal száguldó gyorshajtó kifogását

Esztergom közelében, a 117-es országúton fényképezte le a traffipax az ámokfutó sofőr autóját.

2026. 02. 11. 10:07
Forrás: Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség
A járőrök még Esztergom belterületén figyeltek fel egy személygépkocsira, amely a megengedettnél jóval gyorsabban hajtott. Követni kezdték a sofőrt, aki a 117-es úton már 90 km/h helyett 197 km/h-val száguldott. Amikor megállították, elmondta, hogy az édesanyja születésnapjára igyekszik. Ez azonban nem volt mentség, a 218 százalékos sebességtúllépésért 468 ezer forintos bírságot kapott, mellé nyolc büntetőpontot is bejegyeztek neki. Az elmúlt hétvégén ezen felül további 13 gyorshajtót mértek be Esztergom közigazgatási területén.

 

