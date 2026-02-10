Megpróbálták megnevelni a BMW-st Zuglóban, de nem jártak sikerrel + videó

Van az a pont, amikor az ember már nem is a szabályszegésen húzza fel magát. Nem azon, hogy valaki hibázik. Hanem azon a hideg magabiztosságon, amivel egyesek megszegik a szabályokat csak azért, hogy pár másodpercet nyerjenek. Az első jelenet Zuglóban pontosan erről szól. Egy BMW X5 sofőrje mutatja be a tahóság mesterfokozatát, teljes természetességgel. A furgon utasa vélhetően nevelő szándékkal intéz hozzá pár „kedves” mondatot, de már az első másodpercekből látszik: itt nincs mit nevelni. Nem zavartatja magát, nem gondolkodik el, inkább dafke megcsinálja ugyanazt a szabálysértést még egyszer, a nevelő szeme láttára.

A második eset Nagytétényben játszódik, egy körforgalomban. Az a hely, ahol elvileg a figyelemnek, az alkalmazkodásnak és az előrelátásnak kellene dominálnia. Ehhez képest egy Ford Ka sofőrje úgy dönt, hogy a körforgalom közepéről vág ki jobbra úgy, hogy, hogy közben kis híján elcsapja a szabályos motorost. A motoros ráadásul nem is akart az első kihajtónál lemenni. Csak egy hajszálon múlt, hogy nem lett belőle súlyos baleset.

A harmadik eset Esztergom-Kertvárosban, a Kesztölci úton történt. A kamerás autó mögött nagy sebességgel érkező furgonos eldönti: levágja a lámpás kereszteződés derékszögű balkanyarját, átlépi a záróvonalakat, a szembejövő sávban halad tovább, majd egy kanyarodó emelkedőn még előzni is támad kedve.

A negyedik jelenetnél már szinte nincs is meglepetés. Az audisnak derogált kivárni azt az egyetlen percet a piros lámpánál. Inkább megelőzte a sort a szembesávban, forgalommal szemben, aztán be is kanyarodott a piros jelzés ellenére. Szemből érkeztek, de őt ez sem zökkentette ki. Kikerülte az álló autót, ment tovább, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga.

Az ötödik eset az M4-es Üllői lehajtónál történt. A Mercedes-AMG GLE luxusterepjáró sofőrje nem bírta kivárni az 1-2 perces torlódást. Bevágott a záróvonalon keresztül a résbe, majd a forgalom elől elzárt területen keresztül haladt tovább.