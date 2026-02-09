autós videóautós hírBudapestM7-es autópálya

Elbambult a furgonos, telibe trafálta az álló kamiont az M7-esen + videó

Későn vette észre a sávjában tornyosuló akadályt, amelynek kikerülésére kétségbeesett próbálkozást tett.

2026. 02. 09. 11:39
Forrás: Facebook/MKIF Zrt.
Két baleset is történt február 3-án, kedd reggel az M7-es autópályán Balatonvilágos térségében. Kora reggel egy kamion fordult keresztbe, emiatt pályazár volt. A műszaki mentés befejezését követően a kialakult torlódás már feloszlóban volt, amikor az álló kocsisor végén újabb baleset történt. Egy furgonos későn észlelte a sor végén álló kamiont, és szinte fékezés nélkül, a kormányt elrántva ütközött neki a teherautónak, amelyről „lepattanva” a mellette haladó furgonnak csapódott. A balesetnek egy súlyos sérültje lett, a műszaki mentés idejére itt is pályazár volt. 

Ahogy a legtöbb baleset, úgy ez is, elkerülhető lett volna, odafigyeléssel: ha a vezetésre összpontosított volna a sofőr, jól méri fel a helyzetet, időben észreveszi a belső sávban érkező kisbuszt (ez a biztonságos sávváltás miatt is fontos) és időben lassít az előtte álló sor miatt. Fontos, hogy mindig az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjünk, nedves útburkolaton csökkentsük a sebességet és figyeljük környezetünket, a többi sofőrt és a körülöttünk haladó járművek mozgását. Száraz aszfalton egy átlagos személyautóval 130 km/h-ról a teljes megállásig a féktávolság kb. 120-150 méter. Nedves úton ez 200-300 méterre is nőhet. A száraz viszonyok közötti két másodperces követési távolságot gyorsforgalmi úton esős időben érdemes 4-5 másodpercre növelni!

 

