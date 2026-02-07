Olyan pofátlanul előzött egy BMW X6-os Debrecenben, hogy a rendőrök is fogták a fejüket + videó

Ezúttal egy férfi sofőr gondolta úgy, hogy a tilos jelzés és a záróvonal ellenére, kanyarodósávból előz meg egy másik autót a fehér BMW X6 luxusterepjárójával. A rendőrségi drónkezelőnek is nagy meglepetést okozott, hogy a sofőr egy alig száz méterre található benzinkútra sietett ennyire. Hűségpontok mellé eddig nyolc büntetőpontot, nyolcvanezer forint közigazgatási bírságot kapott és szabálysértési feljelentést is tettek ellene.

Az ilyen, és ehhez hasonló manőverek súlyos balesetekhez is vezethetnek. Mielőtt volán mögé ül valaki, gondolja át, hogy egy apró figyelmetlenségből, a szabályok megszegéséből akár visszafordíthatatlan tragédia is lehet.