"Orbán Viktor vezetésével ki fogunk maradni a háború poklából" – Háborúellenes nagygyűlés Szombathelyen – kövesse nálunk élőben

Olyan pofátlanul előzött egy BMW X6-os Debrecenben, hogy a rendőrök is fogták a fejüket + videó

Nyolc büntetőpontot, és nyolcvanezer forint közigazgatási bírságot kapott a sofőr, de szabálysértési feljelentést is tettek vele szemben.

2026. 02. 07. 10:49
Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség
Ezúttal egy férfi sofőr gondolta úgy, hogy a tilos jelzés és a záróvonal ellenére, kanyarodósávból előz meg egy másik autót a fehér BMW X6 luxusterepjárójával. A rendőrségi drónkezelőnek is nagy meglepetést okozott, hogy a sofőr egy alig száz méterre található benzinkútra sietett ennyire. Hűségpontok mellé eddig nyolc büntetőpontot, nyolcvanezer forint közigazgatási bírságot kapott és szabálysértési feljelentést is tettek ellene.

Az ilyen, és ehhez hasonló manőverek súlyos balesetekhez is vezethetnek. Mielőtt volán mögé ül valaki, gondolja át, hogy egy apró figyelmetlenségből, a szabályok megszegéséből akár visszafordíthatatlan tragédia is lehet.

 

Bayer Zsolt
idezojeleknyugat

Találjátok meg a különbségeket!

Bayer Zsolt avatarja

Megnyugtató volt látni, hogy még nem tart ott az egész Nyugat, mint a franciák.

