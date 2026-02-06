Rendkívüli

Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult

autós hírfelborult autóFord Mustangbalesetittas vezetés

Rommá törtek egy gyönyörű Ford Mustangot a Váci úton + fotó

Mélyre taposta a gázt a sportkocsi vezetője a vizes úton. Mint kiderült, nem is ülhetett volna kormány mögé.

2026. 02. 06. 10:34
Február másodikán hajnalban egy férfi nagy sebességgel hajtott a XIII. kerületi Váci úton, majd megcsúszott, és a forgalmi sávokat elválasztó járdaszigetnek ütközött. Ekkor – a képek tanúsága szerint – kiszakadt a bal első kerék felfüggesztése, a Ford Mustang pedig felborult, és a tetején csúszva állt meg keresztbe fordulva az úttesten; az ütközésben minden légzsákja kinyílt.

 

Szerencsére a hajnali időszakban nem volt más közlekedő az amúgy forgalmas útszakaszon, így csak egy KRESZ-tábla rongálódott meg – na meg az amerikai sportkocsi, amely jó eséllyel gazdasági totálkáros. Zúzódásokkal megúszta az esetet a sofőr, ám szondáztatásnál kiderült, hogy ittas volt, és a vérvétel eredménye alapján állapítják meg büntetésének mértékét.

Fotó: BRFK

Több korábbi baleset példája is mutatja, hogy az erős, hátsókerék-hajtású Mustang nemcsak kanyarban, hanem – vizes burkolat esetén – egyenes úton is hajlamos kitörni nagy gázadásra, és ilyenkor csak villámgyors ellenkormányzással lehet megfogni. Ezt a VI. generációs példányt amúgy a hiányzó 5.0 felirat alapján nem V8-as, hanem négyhengeres turbómotor mozgatta.

 

 

 

