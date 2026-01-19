M1-.es autópályasegítségnyújtás hiányabaleset

Látta a balesetet, de inkább bűncselekményt követett el + videó

A segítségnyújtás elmulasztása bűncselekménynek minősül, a magyar büntető törvénykönyv szerint akkor valósul meg, ha valaki nem nyújt tőle elvárható segítséget egy sérült, közvetlen veszélyben lévő személynek – hívja fel a figyelmet a Magyar Koncessziós Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. (MKIF). A társaság a segítségnyújtás elmulasztásának egyik sajnálatos példáját egy valódi esettel mutatta be.

2026. 01. 19. 14:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Január 13-án a reggeli órákban baleset történt az M1-es autópályán Hegyeshalom térségében. A baleset pontos oka nem látható a felvételen, de az látszik, hogy a külső korlát az ütközés erejétől megremeg, majd egy furgon az oldalán csúszva érkezik a külső sávon” – írta közösségi oldalán a Magyar Koncessziós Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. (MKIF). Hozzátették: a mögötte/mellette érkező kamionos nagyot mentett. Lélekjelenlétének volt köszönhető, hogy el tudta kerülni, komolyabb ütközést az oldalán csúszó furgonnal.

20251217 Szikszó Az M30-as autópálya jelenlegi állapota Szikszónál. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó MZSP Észak-Magyarország
Illusztráció. Fotó: MW/Mogyorósi Zsolt

„A legmegdöbbentőbb jelenet azonban csak ezt követően jön: érkezik egy kisbusz – alig 30 másodperccel a baleset után –, jelentősen lassít, látványosan kikerüli a balesetet, majd elhajt. A sofőrnek és utasainak látnia kellett, hogy a balesetezett autó mellett nincs még senki és azt is, hogy még vannak a felborult járműben” – hívták fel a figyelmet. 

MKIF arra is figyelmezettet, hogy a segítségnyújtás mindenkinek kötelező. Ez nem opció, hanem kötelesség.


„Természetesen nem azt mondjuk, hogy századiknak is állj meg egy balesetnél, de ameddig nincs ott segítség, addig mindenképpen. Állj meg úgy, hogy az autód biztonságban legyen, ne okozz újabb balesetveszélyes helyzetet, vegyél fel láthatósági mellényt, tárcsázd a 112-t, mondd el, hogy hol vagy, mit látsz, mi történt, és minden fontos információt, ami a hatóságoknak fontos lehet” – sorolták a segítségnyújtás menetét. 

Arra is kitérnek, hogy ha kell, tartsuk szóval a sérültet, adjunk rá kabátot, takarót, ha szükséges csillapítsuk a vérzését az EÜ ládádban található eszközök segítségével. A fél szemünk mindig a pályán legyen, egészen addig, ameddig a forgalom haladása azt indokolja.

„A segítségnyújtás elmulasztása bűncselekménynek minősül, a magyar büntető törvénykönyv szerint akkor valósul meg, ha valaki nem nyújt tőle elvárható segítséget egy sérült, vagy élete/testi épsége közvetlen veszélyben lévő személynek, ami vétséget, súlyosabb esetben bűntett is lehet, és a felelősség alól a segítő nem mentesülhet, kivéve, ha más, megfelelő segítséget kap a szorult helyzetben lévő, vagy ha ő maga is sérült, illetve ha a segítés nem elvárható” – hangsúlyozták.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekusa

A tisztánlátás végett!

Bayer Zsolt avatarja

Ezt is érdemes elolvasni!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu