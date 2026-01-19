Látta a balesetet, de inkább bűncselekményt követett el + videó

„Január 13-án a reggeli órákban baleset történt az M1-es autópályán Hegyeshalom térségében. A baleset pontos oka nem látható a felvételen, de az látszik, hogy a külső korlát az ütközés erejétől megremeg, majd egy furgon az oldalán csúszva érkezik a külső sávon” – írta közösségi oldalán a Magyar Koncessziós Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. (MKIF). Hozzátették: a mögötte/mellette érkező kamionos nagyot mentett. Lélekjelenlétének volt köszönhető, hogy el tudta kerülni, komolyabb ütközést az oldalán csúszó furgonnal.

Illusztráció. Fotó: MW/Mogyorósi Zsolt

„A legmegdöbbentőbb jelenet azonban csak ezt követően jön: érkezik egy kisbusz – alig 30 másodperccel a baleset után –, jelentősen lassít, látványosan kikerüli a balesetet, majd elhajt. A sofőrnek és utasainak látnia kellett, hogy a balesetezett autó mellett nincs még senki és azt is, hogy még vannak a felborult járműben” – hívták fel a figyelmet.

MKIF arra is figyelmezettet, hogy a segítségnyújtás mindenkinek kötelező. Ez nem opció, hanem kötelesség.



„Természetesen nem azt mondjuk, hogy századiknak is állj meg egy balesetnél, de ameddig nincs ott segítség, addig mindenképpen. Állj meg úgy, hogy az autód biztonságban legyen, ne okozz újabb balesetveszélyes helyzetet, vegyél fel láthatósági mellényt, tárcsázd a 112-t, mondd el, hogy hol vagy, mit látsz, mi történt, és minden fontos információt, ami a hatóságoknak fontos lehet” – sorolták a segítségnyújtás menetét.

Arra is kitérnek, hogy ha kell, tartsuk szóval a sérültet, adjunk rá kabátot, takarót, ha szükséges csillapítsuk a vérzését az EÜ ládádban található eszközök segítségével. A fél szemünk mindig a pályán legyen, egészen addig, ameddig a forgalom haladása azt indokolja.

„A segítségnyújtás elmulasztása bűncselekménynek minősül, a magyar büntető törvénykönyv szerint akkor valósul meg, ha valaki nem nyújt tőle elvárható segítséget egy sérült, vagy élete/testi épsége közvetlen veszélyben lévő személynek, ami vétséget, súlyosabb esetben bűntett is lehet, és a felelősség alól a segítő nem mentesülhet, kivéve, ha más, megfelelő segítséget kap a szorult helyzetben lévő, vagy ha ő maga is sérült, illetve ha a segítés nem elvárható” – hangsúlyozták.